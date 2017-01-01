У другій хвилі е-декларації будуть подавати керівники місцевого самоврядування та закладів освіти

З 1 січня 2017 року стартувала друга хвиля електронного декларування

Дані положення містяться в законі щодо запобігання в Україні корупції.

Згідно із законом, обов’язково подати декларацію будуть повинні представники місцевого самоврядування. Крім того, декларації заповнять глави відділів освіти обласних, міських і районних адміністрацій, а також глави навчальних закладів, які перебувають у державній або комунальній власності. Декларацію також повинні подати тимчасові заступники на цих посадах.

Заповнити декларації дані категорії повинні до 1 квітня 2017 року.

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