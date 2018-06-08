У бюджета Киева украли миллион!

У киевлян и бюджета Киева практически воруют более 1 млн. гривен, забирают деньги, в буквальном смысле, из-под ног.

На перекрестке Днепровской набережной и улицы Ивана Миколайчука есть бесплатная парковка на 70-80 автомобилей. Там оставляли автомобили те, кто приезжал в расположенный рядом торговый комплекс. И как-то ночью – на въезде ниоткуда появился шлагбаум, а утром – неизвестные начали собирать деньги за въезд. Естественно, ни чеков, ни кассового аппарата поставленный шлагбаум в комплектации не имеет. Такса – 30 грн в час.

Вызвали полицию, написали запросы в контролирующие органы. Ответили – Киевсовет не давал разрешения и не внес территорию с вписок парковок «Киевтранспарксервиса».

Позже выяснили, что территорию бесплатной парковки контролируют люди ЧП «Канивец». В отношении этой компании возбуждено пять (!!!) криминальных дел, они внесены в судебный реестр в Луганской, Николаевской и Харьковской областях.

Даже по самым скромным подсчетам, одна захваченная стоянка на перекрестке Днепровской набережной и Миколайчука дает, по меньшей мере, 250 тысяч гривен в месяц, а в год – 1,5 млн. грн. Эта история – один из бесчисленных примеров. Хотелось бы обратить внимание контролирующих органов и мэра Киева на откровенный беспредел, а также пресечь «работу» «новых бригад» парковочной мафии.

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