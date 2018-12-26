У 2018 році 35% українців висловили бажання працювати за кордоном

В опитуванні 35% українців висловили бажання працювати за кордоном, тоді як минулого року цей показник складав 32%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» в рамках спецпроекту «Портрети регіонів».

«35% опитаних висловили бажання працювати за кордоном (проти 32% торік), при цьому 52% з них у майбутньому готові інвестувати зароблені кошти у відкриття власної справи в Україні», – йдеться у висновках соціологічного дослідження.

Зазначається, що традиційно вищий рівень міграційних настроїв спостерігається серед мешканців регіонів Західної України.

Крім того, третина опитаних висловили бажання зайнятися власною справою, а 7% повідомили, що вже мають власну справу. Натомість 52% зізналися, що не мають такого прагнення.

Вищий рівень бажання відкрити власну справу спостерігається серед опитаних столичного регіону, Рівненщини та Донеччини. Серед тих, хто висловив бажання відкрити власну справу, 31% заявили, що хотіли б займатися торгівлею, по 10% – будівництвом та ремонтом, фермерством та туризмом, 8-9% – бізнесом у сфері розваг та відпочинку, індустрії краси і здоров’я або громадського харчування.

*** Соціологічною групою «Рейтинг» в рамках проекту «Портрети регіонів» з 16 листопада по 10 грудня було проведено опитування серед громадян України віком від 18 років в усіх областях та м. Києві (за виключенням окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим). У дослідженні методом особистого інтерв’ю було опитано 40 тис. респондентів (по 1600 у кожній області). Вибірка репрезентативна за типом поселення, віковою та гендерною структурою кожної області. Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України – не більше 0,5%.

За матеріалами УНІАН

Залиште свою думку!