Сегодня утром в центре Киева несколько групп лиц в чёрной одежде пытались блокировать работу предпринимателей в пешеходных переходах рядом со станциями метро «Арсенальная», «Льва Толстого» и «Университет».

Одновременно по всему Киеву было задействовано три группы молодых людей по 30 человек в каждой.

Полиция разблокировала торговые точки и взяла показания у представителей организации.

В сети из-за титушек-вымогателей уже разгорелся скандал. На опубликованном видео в сообществе Киевские застройщики в Facebook пользователи опознали лидера организации «Традиция и порядок» Богдана Ходаковского.

Титушками из киевских переходов оказались представители организации «Традиция и порядок»Сегодня утром в центре Киева несколько групп лиц в чёрной парамилитарной одежде пытались блокировать работу предпринимателей в пешеходных переходах рядом со станциями метро «Арсенальная», «Льва Толстого» и «Университет». В сети уже разгорелся скандал из-за титушек-вымогателей. На опубликованном видео пользователи опознали лидера организации «Традиция и порядок» Богдана Ходаковского. Одновременно по всему Киеву было задействовано три группы молодых людей по 30 человек в каждой. Полиция разблокировала торговые точки и взяла показания у представителей организации. Опубліковано Киевские застройщики П'ятниця, 5 жовтня 2018 р.

Один из утренних инцидентов с титушками, где они в подземном переходе на площади Победы требовали от уличных торговцев цветами “дань”, также попал на видео.

Его опубликовало сообщество Dubinsky.pro в Facebook.

Страна победивших реформ и реформированной полиции. Киёв, 5 октября этого года. День учителя. Переход на площади Победы. Гопники не дают продавать цветы, пока продавцы не уплатят им дань. Полиция? А она существует? Опубліковано Dubinsky.pro Четвер, 4 жовтня 2018 р.

В качестве шантажа продавцов титушки отключили освещение.

За материалами from-ua.com

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