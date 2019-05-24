Тип покриття міжкімнатних дверей – натуральні матеріали чи штучні?

На сьогоднішній день ринок дверей в нашій країні представлений десятками виробників, які пропонують моделі у різноманітному стилі та ціновій категорії. Вартість полотен має пряму залежність від конструктивних особливостей, типу покриття та додаткових елементів дверного блоку, тому в виставкових салонах часто можна зустріти схожі моделі з великою різницею в ціні.

Як же не розгубитися серед цього розмаїття та обрати дійсно якісні та практичні двері, які до того ж, стануть окрасою помешкання? Перед тим, як зробити вирішальний вибір слід визначити ряд критеріїв та особливостей, які важливі саме для вас. Наприклад, де будуть встановлені двері, бажаний тип покриття, наявність чи відсутність скла, яке щоденне навантаження повинні витримувати, чи є у вас домашні тварини, здатні зіпсувати полотно та таке інше.

Натуральне покриття

Натуральний шпон з твердих та екзотичних порід вирізняється благородним виглядом, екологічністю і привабливістю. Його виготовляють з різних сортів деревини, яка має яскраво виражений неповторний малюнок. Цей нюанс необхідно враховувати під час вибору та бути готовим до того, що кожне полотно буде особливим та дещо несхожим на інші, як за структурою, так і за кольором.

Шпон «Файн-лайн» – це також натуральне покриття, але його виготовляють зі швидкоростучих порід деревини. Такий шпон більш м’який, має рівномірний малюнок, який дозволить гармонійно скомбінувати декілька дверей.

Основним недоліком натурального покриття його вразливість – при високій вологості та перепадах температури шпон розбухає та розтріскується, тому двері втрачають привабливий вигляд. Щоб цього не сталося, на виробництві двері вкриті шпоном додатково захищають декількома шарами високоякісного лакофарбового покриття.

Штучні матеріали

Папір з нанесеним на нього малюнком, ламінований смолами або меламіном. Відрізняється низькою вартістю,що відображається на кінцевій ціні полотна. Такий матеріал не має достатньої зносостійкості та легко пошкоджується.

Емаль – практичне та невибагливе покриття яке на протязі багатьох років зберігає популярність серед споживачів. Сучасні емалі забезпечують дверям надійний захист від вологи та механічних пошкоджень та довгий час зберігають привабливий зовнішній вигляд.

Плівка ПВХ – синтетична плівка, яка імітує колір і структуру натурального шпону, надійно захищає полотно від вологи та коливань температури. Відрізняється товщиною – чим вона більша, тим якісніше та надійніше покриття.

Екошпон – багатошарове покриття на основі полівінілхлориду, яке максимально точно передає колір та структуру шпону. Екошпон високої якості від натурального шпону візуально зможе відрізнити лише фахівець.

Кожен з варіантів покриття має свої переваги та недоліки. Та враховуючи власний смак, поєднання елементів декору та бюджет майбутньої покупки – можна зробити найкращий вибір.

Джерело: https://dvernoyolimp.com.ua/

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