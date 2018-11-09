Ціни на відпочинок: які країни популярні на Новий рік серед українців

Цього року відпочинок на Новий рік в популярному серед українців Єгипті подорожчав на 20-25%, ціни на відпочинок в Європі залишились на рівні минулого року, а “екзотичні” напрями стали більш привабливими. Про це повідомив УНН президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

“Найбільш популярним напрямком цілий рік є Єгипет — по ньому ціна підвищилась на 20-25% уже, порівняно з минулим роком”, — зазначив він.

За його прогнозами, не варто розраховувати на “гарячі” тури ближче до свят, оскільки ціна на відпочинок в Єгипті може навіть підвищитись у зв’язку з очікуванням відкриття рейсів з РФ. Також, за його словами, популярні взимку і на Новий рік серед українців Об’єднані Арабські Емірати.

Крім того, цього року набирає популярності відпочинок у дальніх країнах — Домінікані, В’єтнамі, Індії, Таїланді. Тури до цих країн цього року будуть навіть трохи дешевшими, ніж минулого року, оскільки з’явилося кілька чартерних рейсів в цих напрямках.

Ціни на гірськолижних курортах в Європі цього року залишились на тому ж рівні, що й минулого року, однак цей вид відпочинку досить “специфічний”, оскільки залежить від наявності снігу.

Щодо європейського напрямку, то, за словами директора однієї з тур фірм Тетяни Сидоришиної, екскурсійні тури на Новий рік теж доволі популярні серед українців. Причому наразі через появу багатьох лоу-костерів багато туристів відмовляються від автобусних турів, віддаючи перевагу авіарейсам. Якщо екскурсійний тур в ЄС автобусом на новорічні свята буде коштувати, в середньому, 200 євро з людини (на 3-4 дні з екскурсіями і проживанням в готелях), то ціна на авіатур доходитиме до 300 євро з аналогічними умовами.

Відпочинок в Єгипті буде коштувати не менше 400 доларів з людини, однак в цю ціну входить ще й харчування. Ціни на відпочинок в екзотичних країнах перевищують 1000 доларів з людини. У той же час відпочити на гірськолижних курортах, зокрема Андорри, на Новий рік можна за 500 євро з людини (тиждень відпочинку). При чому, за словами експерта, цього року цей напрямок не такий популярний, як минулого, і бронювання на нього йде повільно.

При цьому директор Центру розвитку туризму Володимир Царук додав, що наразі українці активно бронюють відпочинок на курортах карпатського регіону, попри те, що цього року проживання в готелях і приватних садибах подорожчало приблизно на 10%, а на новорічні свята (період з 28 грудня 2018 р. по 10 січня 2019 року) — до 15% в порівнянні з минулим роком. Зокрема, популярний серед українців Буковель цього року стане дорожче на 10-15%. За прогнозами, наповненість готелів і житла в приватному секторі на високий сезон сягне 90-100%. В той же час, бронювання на період після свят йде повільно, оскільки немає розуміння, якою буде зима цього року, тому ціни на цей період підвищаться не більше ніж на 5%.

Крім того, за його словами, популярні на новорічні свята місто Львів, Львівська область, Закарпаття. Також багато туристів їдуть на Новий рік до Одеси і Чернігова — через цікаву екскурсійну програму. Також, за його словами, останнім часом набирає популярності зустріч Нового року в Чернівцях.

За матеріалами unn.com.ua

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