Цікавитесь інформацією про Європу? Зайдіть до бібліотеки!

Адже відтепер у 100 бібліотеках України відкрито Пункти європейської інформації

Мережа Пунктів європейської інформації (ПЄІ) започаткована Українською бібліотечною асоціацією у 2016 році за підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан Моне)». Проект передбачає розширення Мережі центрів європейської інформації (ЦЄІ), створених на базі більшості обласних універсальних наукових бібліотек, і відкриття в малих містах України пунктів європейської інформації (ЄІ).

Пункти європейської інформації – це інформаційні центри, де громадяни отримують доступ до інформаційних ресурсів з питань європейської інтеграції та поширення знань про:

засади функціонування ЄС,

діяльність керівних інституцій ЄС,

відносини між Україною та ЄС,

політику європейської інтеграції України,

європейські цінності.

Серед важливих передумов підтримки громадянами України євроінтеграції важливу роль відіграє їхня поінформованість про ЄС, його цінності, надання громадянам відкритого доступу до європейської інформації та інформації про євроінтеграцію України.

Так, Виноградівська центральна районна бібліотека Закарпатської області проводить електронне інформування користувачів бібліотеки, сільських рад, бібліотек-філій, громадських організацій та шкіл району про оголошені гранти, конкурси, програми від ЄС.

У Рік англійської мови в Україні найбільше користувачів зацікавлені вивчати іноземні мови в бібліотеках. Більшість ПЄІ надають можливість вивчення англійської мови, спілкування з молоддю європейських країн у соціальних мережах.

Надаються консультації бібліотеками щодо отримання віз до країн Європи та можливостей навчання в європейських університетах.

Успішні історії користувачів бібліотек показують, що діяльність пунктів ЄІ сприяє популяризації європейських цінностей, переконливому впливу на мешканців місцевих громад щодо європейського вибору України, укріпленню зв’язків між європейськими народами.

Олег Бай, керівник проекту “Міжнародна журналістика України”, Надзвичайний і Повноважний Посланник:

Створення пунктів європейської інформації в бібліотеках, поза сумнівом, дозволить кожному споживачеві самостійно (отже глибоко, усвідомлено) формувати власний, неупереджений погляд на світову політику, на успіхи та неуспіхи України на шляху євроінтеграції. Дозволить сприймати зроблене без ілюзій, незроблене – без розпачу. І, головне, формувати власне сприйняття та позицію. Активну позицію, бо у Європу йдемо всі та йде кожен з нас. Доступ до інформації, сприйняття аналітичних та інформаційних матеріалів у такий спосіб – у бібліотеках – на мою думку є надзвичайно важливим. А ініціатива заслуговує на підтримку Словом і ділом.

Сайт проекту: http://eulib.ula.org.ua/.

___

Українська бібліотечна асоціація рада підтримувати регулярні і систематичні зв’язки з пресою, щоб тримати Вас як представників і виразників інтересів громади в курсі того, що відбувається в бібліотечній справі України. У випадку, якщо Вам знадобитися отримати додаткову інформацію або коментар керівництва Асоціації, будемо завжди раді Вам допомогти.

Контактна особа:

Бояринова Оксана

PR-менеджер Виконавчого офісу УБА

тел. (044) 383 14 32

тел. (097) 657 25 40

e-mail: info@ula.org.ua

Залиште свою думку!