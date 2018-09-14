Церемонію Шнобелівської премії озвучували “сирною” мовою

У Гарварді пройшла церемонія вручення Шнобелівської премії – пародії на Нобелівську премію

Про це передає ВВС.

У номінації “Економіка” лауреатами стали канадські вчені під керівництвом професора Лінді Хань Ю Ляна, які довели позитивний ефект від катування ляльки вуду начальника.

Такі дії дозволяють отримати колосальне задоволення і відновити почуття справедливості.

Британський вчений Джеймс Коул став лауреатом в номінації “Харчування” – в своєму дослідженні він з’ясував, що канібалізм в епоху палеоліту приносив людям значно менше калорій, ніж сучасна їжа.

Кращою в сфері медичної освіти журі визнало роботу Акіра Хоріучі, який розробив метод “самоколоноскопіі в сидячому положенні”.

Дослідники з Мічиганського університету отримали нагороду в області “Медицина” – вони довели, що катання на американських гірках в 70% випадків дозволяє вивести камені з нирок.

Володарями премії за відкриття в “Літературі” стали вчені на чолі з Теей Блеклер, які з’ясували, чому жінки читають інструкції частіше за чоловіків, а люди у віці до 25 років взагалі не звертають на них увагу.

Премія за “Репродуктивну медицину” дісталася вченим, які використовували поштові марки для визначення нічної ерекції і з’ясували, що цей метод ефективніший за поширену зараз плетизмографію.

“Шнобелівку за мир” отримав Франсиско Алонсо за дослідження причин того, чому за кермом люди використовують лайку частіше.

У категорії “Біологія” нагорода дісталася команді дослідників, які експериментально довели, що справжні шанувальники вина можуть лише по запаху визначити наявність в келиху всього однієї фруктової мушки.

Усі лауреати нагороди отримали по 10 трлн зімбабвійських доларів і приз – нерівно розрізане навпіл картонне серце, з якого стирчали дроти.

Церемонія вручення премії традиційно пройшла в атмосфері гумору і абсурду. Так, в цьому році її переводили на п’ять мов – російська, німецька, португальська, китайська та сирна мова (перекладач просто називав випадкові сорти сиру).

При цьому переклад йшов одночасно і в один мікрофон, тому з промов неможливо було зрозуміти ні слова. Крім того, вручення нагород перемежовувалося виконанням фрагментів написаної спеціально для церемонії жартівливій опери “Розбите серце”.

За матеріалами rubryka.com

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