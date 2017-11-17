Trussardi — ведущий итальянский бренд

Trussardi — это ведущий итальянский бренд, который широко популярен среди поклонников простоты и элегантности. Его история насчитывает уже больше ста лет, но при этом он уверенно идет в ногу со временем

Если вы человек, который понимает современную моду и при этом сохраняет собственный стиль, вам нужно срочно отправляться за моделями этого модного дома.

Появление марки датируется 1910 годом. Тогда Данте Труссарди в местечке Бергамо открывает лавку по изготовлению и починке перчаток. Высокое качество отделки кожи сразу завоевало клиентов во всей округе. Со временем из мастерской семейное дело превратилось в большую компанию. У руля последней в 1970 году встал племянник основателя — Николо.

Разносторонний и талантливый Труссарди

Молодой парень завершил обучение в университете и стал дипломированным экономистом. Однако дальнейшая его судьба была несколько далека от сложных цифр и формул. Николо приступает к активному развитию производства. Он детально изучает технологии обработки материалов и новые способы увеличения результативности работы. В 1973 году появляется знаменитый логотип модного дома — собака породы борзая в галстуке в полоску. Он моментально стал символом благородства, элитарности и отменного качества. Постепенно в ассортимент добавляются сумки, дорожные чемоданы, обувь, зонты, ремни.

Николо Труссарди не ограничивал свою деятельность только модным бизнесом. Его силами был построен концертный зал Palatrussardi, где выступали Самми Дэвис и Френк Синатра. В связи с этим фактом мастера бренда создавали модели одежды для оперных певцов. Владелец итальянской марки искал себя в дизайне мебели, проектировке яхт и велосипедов. Не обошел он своим вниманием и спорт. В 1988 году именно в свой бренд он одел итальянскую сборную на Олимпийские игры. Мужчина неоднократно повторял, что посвящает всю свою работу людям. Его цель — дать им возможность чувствовать себя свободно и легко в любом окружении. Ему удалось бы сделать еще очень многое, но страшная авария прервала путь талантливого модельера слишком рано.

Разнообразие и богатство коллекций

Первую линейку женских модных образов увидел мир в 1983 году. Показы одежды были тепло встречены в Милане. Ветвь современной моды Trussardi Jeans появилась в 1988 году. Все ее модели отличаются изысканностью, тщательным вниманием к деталям, тонким ощущением красоты. Компания часто экспериментировала с прочностью материалов. Самые лучшие образцы были положены в основу изделий Trussardi Sport. Более молодую аудиторию модельеры порадовали стильной коллекцией T-Store. На сегодня сеть именных торговых точек модного дома насчитывает 183 бутика по всему миру. Данный бренд — наглядный пример любви к прекрасному и неутолимое стремление к идеалу. И кажется, последнего им все же удалось достичь.

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