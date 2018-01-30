«Труханівська Січ» вимагає звільнити підозрюваних у «підпалі» московського монастиря

Громадськість обурено реагує на невиправдано жорстоке покарння, яке правоохоронна і судова системи намагаються застосувати до Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня.

Як відомо, ці двоє киян підозрюються у спробі підпалу монастиря УПЦ Московського патріархату. Їх було затримано Наразі Шевченківський суд столиці заарештував підозрюваних та призначив просто «космічну» для них заставу – 2,2 мільйони гривень. Сума виглядає просто знущанням, адже навіть примарної надії зібрати такі гроші двоє архітекторів не мають.

При цьому один з архітекторів, що були затримані біля незаконних забудов поблизу Історичного музею, є учасником АТО, воював у складі аеророзвідки ВСУ.

У зв’язку із явною заангажованістю суддів (а навіть прокуратура просила лише домашнього арешту для затриманих), Волонтерська платформа “Труханівська Січ” зробила офіційну заяву.

В якій, зокрема, підкреслює, що «ситуація з ув’язненням київських архітекторів Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня, яких затримали біля незаконно встановлених МАФів біля Історичного музею м.Київ, та призначення їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або застава о 2,2 млн.грн. кожному, є неприпустимою і ганебною, а також такою, що остаточно ховає “реформовані” правоохоронну та суддівську систему».

«Якщо при вандалізмі на вул Інститутській злочинцю за руйнування пам’ятника Героям Небесної Сотні дають “адмінку” і випускають майже з вибаченнями, то митцям “впаюють” на максималку, що говорить про необхідність переглянути результати “реформ”.

Коли закон не діє, діє вулиця. Але це не наш шлях. І ті, хто штовхають людей на протиправні дії, насправді отримають зарплату в рублях. А це вже справа СБУ, які мають звернути на це увагу.

Ми будемо працювати над вирішенням цих питань, від звільнення хлопців до прояснення питань з суддею, яка начебто виконала чиєсь розпорядження залякати суровістю покарання. І ще над прибиранням контейнерів від Історичного музею. Там має бути вільний простір для громади. Далі буде!»

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