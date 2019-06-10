Трендові літні малюнки та текстури манікюру

Яскравий манікюрний дизайн – головна фішка нового літнього сезону. В цей час зірки та селебретіз дозволяють собі трошки розслабитися та додати кольорів до своїх образів. На нігтях з’являються нові розписи, яскраві прикраси, блискучі фактури.

Нігтьовий дизайн – складна справа, яка потребує не лише майстерності, але й ідеального естетичного смаку. Від майстра залежить, як будуть виглядати руки клієнта в цілому. Чим красивіше розпис, тим краще образ. Чим краще підібрані кольори, тим ніжніше виглядають пальці.

Які ж тренди захопили світ манікюру? Найбільш вишукані малюнки на нігтях є на alae.com.ua/poslugi/dizajn-nigtiv. А от про загальні тенденції варто поговорити детальніше.

Авангард на нігтях

Один із найбільш свіжих та яскравих трендів у нігтьовому дизайні – це зображення авангардних шедеврів на нігтьових пластинах. Майстри переносять картини художників-авангардистів в манікюр. Таким чином, на нігтиках клієнтів з’являються полотна Ротки та Кандинського.

Такий тренд відрізняється простотою та лаконізмом. Чіткі геометричні фігури, чисті кольори, мінімум декору. Усе це допомагає створити унікальний дизайн, який підходить під різні образи. Важливо пам’ятати лише про те, що авангард вимагає мінімалізму та чіткості.

Ще більше блиску!

У новому модному сезоні активно використовують блискучі кольори та фактури. Найбільш популярний варіант – це металік. Він присутній:

у французькому манікюрі на кінчиках нігтьових пластин;

у «місячному» оформленні на «півмісяцях» нігтиків;

як основний колір для повного заповнення;

як колір для розпису та нанесення надписів.

Головний відтінок металіку – це золотисто-рожевий. Переливи в стилі «хамелеон» будуть плюсом. Також варто звернути на чистий золотистий чи сріблястий. Їх часто доповнюють контрастними матовими текстурами.

Природні шедеври

Ще один несумнівний тренд в дизайні нігтів – це створення рослинних орнаментів та малюнків на тему краси природи. До звичних усім квітів приєдналися тонкі гілочки, паростки, пучки трави. На нігтьових пластинах малюють польові квіти.

Все ще великою популярністю користуються тропічні принти. Листя папороті активно використовується в прикрашанні манікюру. Головні кольори – коричневий, зелений, трав’яний, блакитний, синій. Також варто звернути увагу на сонячно-жовтий. Часто рослинні малюнки доповнюють блискітками, гліттером, камінчиками.

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