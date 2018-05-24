Как же сложно иногда бывает выбрать подарок, который гарантированно понравится.

Конечно, можно попросить виновника торжества помочь вам в этом вопросе. Тогда не придется угадывать. Но весь эффект сюрприза в таком случае будет сведен на нет. А ведь он один из самых важных составляющий хорошего презента.

В первую очередь, подбирая подарок, нужно учесть увлечения и образ жизни виновника торжества. К примеру, для друзей, которые любят азарт, лучше выбрать покерные наборы, а не книгу. Женщины ценят уют, поэтому точно порадуются декоративным украшениям для интерьера. Дети придут в восторг от веселой подвижной игры – твистера, бадминтона или мини-боулинга. Давайте рассмотрим актуальные варианты подарков для каждой из этих групп более детально.

Мужские презенты

Сильный пол оценит такие сюрпризы к празднику:

Настольные игры. Сразиться в шашки, шахматы или нарды не откажется ни один мужчина. Кроме того, сегодня есть много вариантов подарочных игровых наборов в красивом оформлении. Среди них самые популярные покер, домино, мини-гольф, кости, монополия. Рыбаки, охотники и любители отдыха на природе точно обрадуются хорошему набору фляги с рюмками. Кроме того, такие комплекты часто дополняют приятными и полезными мелочами: штопором, авторучкой, стаканами, раскладным ножом, компасом, воронкой, зажигалкой. Почитатели благородных напитков придут в восторг от элитного набора сомелье. Обычно в комплектацию к нему входят: дорогой футляр для бутылки, штопор, термометр, пробка, воротничок, винная воронка для аккуратного разлива. Такой подарок смотрится очень эффектно и респектабельно, его можно преподнести не только другу, а и начальнику. Если уж речь зашла о работе, рассмотрим и варианты мужских презентов полезных для офиса: настольный набор руководителя, компас «под старину», кожаная визитница (или настольная из дерева), бар-глобус, дорогая авторучка, настольный звонок для совещаний. Если виновник торжества – любитель экстремальных развлечений, можно соригинальничать и вручить ему: приглашение на пейнтбол, абонемент на прыжок с парашютом, сертификат на зорбинг, дайвинг, картинг.

Для прекрасной половины

Угодить женщине с подарком не так сложно, как кажется. Но начнем с того, что дарить не стоит.

Преподносить косметику и парфюмерию можно только очень близкой подруге, жене или невесте. И то, если точно знаете ее предпочтения в этом плане. Идеальным вариантом будет подарочный сертификат в косметический магазин. Выбор такого подарка лучше доверить самой женщине, ведь у нее может быть аллергия на определенную серию по уходу за собой. Ну а духи могут попросту не понравиться, это уже дело сугубо индивидуальное.

Нельзя дарить коллеге или приятельнице нижнее белье. Допустим этот вариант, только если вы находитесь в очень близких дружеских или любовных отношениях. Кроме того, дамам не принято презентовать:

дешевую бижутерию;

алкоголь;

подарки с ценниками;

домашнюю одежду (халаты, пижамы);

деньги;

подделки «под бренд».

Теперь составим список сюрпризов, которые дарить можно и даже нужно:

Букет. Нет женщин, которые не любят цветы. Главное, прежде чем порадовать даму, узнайте, нет ли у нее аллергии. Кроме того, букетных вариаций сегодня просто море – моно купить вариант из конфет, воздушных шариков, шелка, фетра. Фотосессия. Беспроигрышный выбор. Но лучше предупредите о таком презенте заранее. Сюрпризом дарить фотосессию нельзя – понадобится время, чтобы хорошо подготовится, продумать тематику съемки, образ, да и попросту «почистить перышки». Как вариант – закажите портрет виновницы торжества. Сегодня их рисуют даже без позирования, а просто по фотографии. Шкатулка. Презент универсальный и придется по душе абсолютно каждой женщине, независимо от ее возраста и статуса. Найти красивый ларчик в сувенирном интернет-магазине совсем не сложно – ассортимент огромный. От дорогих эксклюзивных изделий ручной работы до симпатичных, стильных, но вполне бюджетных вариантов.

Сюрпризы для детей

Здесь строгих правил нет. Хорошим выбором будут, конечно же, игрушки. Мальчики любят технику, но, кроме того, оценят развивающие наборы и игры. Например, «Юный химик», детский телескоп, микроскоп, бинокль.

Девочки, кроме кукол, любят играть с комплектами для рукоделия и творчества. Порадуют маленьких принцесс наборы из пайеточных мозаик, бисерное плетение, холст с кистями и красками, детские швейные принадлежности, пластилин.

Как видим, нет ничего сложного в выборе подарков. А этот список поможет вам быстро сориентироваться и приобрести действительно хороший подарок для виновника торжества.

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