Тонкий и легкий: особенности компактных и мощных ноутбуков

Производители компьютерной техники совершенствуют свои творения с каждым днем.

Если раньше ноутбуки отличались немалым весом, поэтому их было трудно носить с собой, то сегодня есть совсем миниатюрные модели. Выглядят они как полноценные переносные компьютеры, но отличаются мощной начинкой и небольшим весом. К таким моделям относят ультрабуки, макбуки и нетбуки. Посмотреть разнообразие продукции в этой области можно здесь: https://stylus.ua/noutbuki/klass:tonkie-i-legkie/. На сайте представлены товары с широкой диагональю, но совсем небольшим весом.

В чем преимущества компактных ноутбуков

В первую очередь стоит отметить их вес и «стройность». Изделия гораздо удобнее носить с собой. Они выступают чем-то вроде планшета с клавиатурой, но с гораздо более мощной начинкой и повышенным удобством использования. Тонкий и легкий компьютер удобнее держать в руках. С ним будет комфортно полежать на диване за просмотром фильма, его легко взять в дорогу, просто положить в рюкзак.

Стоит отметить и внешний вид ультрабуков. Они выглядят стильно и красиво. Прибор приятно держать в руках или работать за ним. Подобные модели обычно еще и функционируют очень тихо – вы точно не услышите громко жужжащего кулера.

К недостаткам таких «машин» можно отнести только то, что по мощности они все же уступают игровым моделям – с максимальными настройками уже не поиграешь. Разъемов у них обычно мало – только HDMI и пара USB. Расширение памяти здесь также осуществить сложно – обычно внутри корпуса нет дополнительных слотов.

Разные модели

Самыми дешевыми в сегменте компактных компьютеров являются нетбуки. Они обычно имеют совсем скромные разъемы и предназначены только для серфинга по Сети. Мощность у них небольшая, но и цена очень привлекательная. Такие изделия пригодятся тем людям, которым нужно небольшое устройство для постоянной транспортировки, работы с документами в стандартных программах и «путешествия» по интернету.

Корпорация Apple выпускает не только всеми любимые iphone. Эти телефоны уже завоевали мир благодаря своей мощной начинке, красивому внешнему виду, яркому дисплею и отличной камере. Помимо знаменитых смартфонов, у них можно приобрести и легкие, но мощные макбуки. Они обладают стильным дизайном, мощным процессором, у них отсутствуют подвисания. Такая техника сможет без труда потянуть современные игры на средних настройках. Макбук отличается еще и ярким дисплеем. На подобных устройствах установлена операционная система Mac OS. Она предполагает наличие профессиональных программ, которые доступны только на технике марки Apple.

Ультрабуки других фирм обычно работают на Windows или Linux. Существуют модели, клавиатура которых может складываться в обратную сторону. Обычно они оснащаются сенсорным дисплеем, поэтому их можно использовать в качестве планшета. Порадуют пользователя и тонкие рамки, которые располагаются вокруг дисплея. Благодаря им экран выглядит невесомым. Клавиатура у таких изделий обычно полноразмерная, но иногда производители убирают правую цифровую часть, чтобы увеличить размеры других клавиш.

Залиште свою думку!