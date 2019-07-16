“Это вам не надо”: журналисты на Днепропетровщине помешали соратнику Тимошенко заняться “гречкосеянием” перед выборами

Корреспондент Lenta.UA обратил внимание на медиа-активность депутата Днепропетровского облсовета от «Батькивщины», кандидата в нардепы Гилала Исаева, который проводит различные массовые мероприятия, раздавая местным жителям различные подарки, но при этом малоизвестен в родном для себя населенном пункте Пятихатки, где он официально зарегистрирован.

Опрос людей на улице показал, что «местного» кандидата никто из жителей даже не видел в лицо:

Вы знаете кто такой господин Исаев?

Не знаю.

Гилал Исаев.

Не знаю

Он баллотируется в депутаты…

Дай Бог помощь!

Вы знаете господина Исаева?

Первый раз слышим!

Подскажите, здесь живет господин Исаев?

Нет

Везде написано в его данных, что он прописан в Пятихатках, Шевченко, 92

Та який там…

Там далеко, там офис у него.

Но тут він ніколи не був і в дворі не був!

После трех суток поиска Исаева, розыскные работы принесли результат. Разыскиваемый кандидат был застигнут в офисе предвыборного штаба, когда он готовился к очередной поездке. Журналисты решили помочь Исаеву, чтобы публично осветить его деятельность. Однако Исаев почему-то наотрез отказался от этого. Приводим диалог:

Начальник штаба: – В Верхнеднепровский район едем. Журналист: – А что у вас там за мероприятие? Начальник штаба: – Встреча с избирателями. Журналист: – Так давайте мы с вами поедем и будем вас снимать. Потом найдем окно там.. Гилал Исаев: – Та нет, это вам не надо! Начальник штаба: – это мы по селам будем ездить.. Журналист: – Так это же здорово. Реальная живая работа. Гилал Исаев: – Та нет, это вам не надо!

Непонятно, где именно Исаев проводит встречи с избирателями? Здесь не помог и Facebook. На странице господина Исаева можно посмотреть фотографии и отчеты о щедрых приношениях в увесистых пакетиках. Но при этом наблюдается полная таинственность о его предвыборном графике.

Стоит отметить, что в СМИ писали о том, что в Пятихатках по улице Пушкина был замечен борд кандидата в народные депутаты от партии «Батькивщина» Гилала Миргасана Оглы Исаева – также без предусмотренных по закону данных.