“Это вам не надо”: журналисты на Днепропетровщине помешали соратнику Тимошенко заняться “гречкосеянием” перед выборами
Кандидат от «Батькивщины» по округу №34 (Днепропетровская область) Гилал Исаев угодил в скандал, сначала прячась от журналистов, а потом всячески пытаясь от них отделаться, чтобы они не мешали ему заниматься подкупом избирателей.
Корреспондент Lenta.UA обратил внимание на медиа-активность депутата Днепропетровского облсовета от «Батькивщины», кандидата в нардепы Гилала Исаева, который проводит различные массовые мероприятия, раздавая местным жителям различные подарки, но при этом малоизвестен в родном для себя населенном пункте Пятихатки, где он официально зарегистрирован.
Опрос людей на улице показал, что «местного» кандидата никто из жителей даже не видел в лицо:
- Вы знаете кто такой господин Исаев?
- Не знаю.
- Гилал Исаев.
- Не знаю
- Он баллотируется в депутаты…
- Дай Бог помощь!
- Вы знаете господина Исаева?
- Первый раз слышим!
- Подскажите, здесь живет господин Исаев?
- Нет
- Везде написано в его данных, что он прописан в Пятихатках, Шевченко, 92
- Та який там…
- Там далеко, там офис у него.
- Но тут він ніколи не був і в дворі не був!
После трех суток поиска Исаева, розыскные работы принесли результат. Разыскиваемый кандидат был застигнут в офисе предвыборного штаба, когда он готовился к очередной поездке. Журналисты решили помочь Исаеву, чтобы публично осветить его деятельность. Однако Исаев почему-то наотрез отказался от этого. Приводим диалог:
Начальник штаба: – В Верхнеднепровский район едем.
Журналист: – А что у вас там за мероприятие?
Начальник штаба: – Встреча с избирателями.
Журналист: – Так давайте мы с вами поедем и будем вас снимать. Потом найдем окно там..
Гилал Исаев: – Та нет, это вам не надо!
Начальник штаба: – это мы по селам будем ездить..
Журналист: – Так это же здорово. Реальная живая работа.
Гилал Исаев: – Та нет, это вам не надо!
Непонятно, где именно Исаев проводит встречи с избирателями? Здесь не помог и Facebook. На странице господина Исаева можно посмотреть фотографии и отчеты о щедрых приношениях в увесистых пакетиках. Но при этом наблюдается полная таинственность о его предвыборном графике.
Стоит отметить, что в СМИ писали о том, что в Пятихатках по улице Пушкина был замечен борд кандидата в народные депутаты от партии «Батькивщина» Гилала Миргасана Оглы Исаева – также без предусмотренных по закону данных.