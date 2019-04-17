ТМ “Епікур” – революція ринку курятини України

ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” (Волинська обл.) інвестує EUR38 млн у будівництво нового цеху з переробки курятини, який дасть змогу подвоїти виробництво, повідомила журналістам під час спілкування генеральній директор цього підприємства Аліна Сич.

За ії словами, компанія не тільки інвестує в Україну, а ще й несе суспільсву нові цінності та культуру. Олена розповідає: “Сьогодні Епікур став більше, ніж просто бренд курячого м’яса, виробленого без використання антибіотиків і стимуляції росту – це принципово новий формат виробництва продукту та ведення бізнесу, який несе на ринок нову якість, цінності і культуру. Торгова марка “Епікур – революція ринку курятини України. Це принципово новий формат виробництва та якість курячого м’яса, вирощеного без антибіотиків. Продукт, якому ми довіряємо самі, бо він створений для здорового та повноцінного життя. Сьогодні Епікур це вже більше ніж просто бренд натуральної та смачної курятини –це нові стандарти, цінності та культура ведення бізнесу”.

За її словами, потужність нового цеху з переробки курятини становитиме приблизно 13,5 тис. бройлерів на годину. Його будівництво планується завершити за два роки. Компанія вироблятиме на цьому майданчику продукцію під ТМ “Епікур” – куряче м’ясо, вирощене без антибіотиків і стимуляції росту.

“Щомісячний приріст продажу м’яса бренда “Епікур” становить близько 43%. Ми вирощуємо 4,6 млн голів одноразової посадки. Оскільки попит на нашу продукцію зростає, ми розпочинаємо будівництво нових потужностей, щоб збільшити обсяги виробництва. В рамках загального виробництва фабрики частка “Епікуру” становить понад 30%, решта вирощується за стандартною технологією”, – розповіла О.Сич у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, компанія планує відвести більшу частину нових потужностей для виробництва бренда “Епікур”. Продукцію під цим брендом компанія реалізовує в торговельних мережах “Ашан”, “Метро”, “Фуршет”, Novus, “Фора”, “Велика Кишеня”, “МегаМаркет” та інших, наразі виходить на мережу “Сільпо”.

“Пріоритетом для нас є розвиток бренда “Епікур” саме в Україні. Частка експорту в підприємства незначна – близько 5-6%. Наразі ми постачаємо сертифіковану продукцію Halal до країн Близького Сходу та Африки під ТМ Al Dalal chicken і Delika. Новий цех дасть змогу збільшити виробництво та пройти всю необхідну сертифікацію для експорту в Європу”, – зазначила гендиректор компанії.

ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” – українсько-голландське підприємство, входить до складу ДК Openmind. До інфраструктури фабрики входять 100 пташників, цех із переробки та комбікормовий завод потужністю 10 тис. тонн на місяць.

Компанія виробляє курятину під брендом “Епікур” без антибіотиків і стимуляції росту, а також курятину під ТМ “Чебатурочка”. Має сім філій у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.

За результатами 2017 року частка птахофабрики становила близько 6% українського ринку.

Засновником і гендиректором Openmind є Олексій Коваленко.

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