Тітушки планують удруге штурмувати один із київських університетів – Університет “Україна”

Адміністрація Університету “Україна” отримала інформацію, що найближчим часом готується друге рейдерське захоплення приміщень університету озброєними тітушками.

На початку вересня 2019 правоохоронці повернули університету один із корпусів, який намагалося відібрати приватне товариство за допомогою рейдерських схем. У даний час розпочате навчання студентів, серед яких значна частина – з інвалідністю, вони навчаються за спеціальною унікальною програмою ЗВО (Університет “Україна” – єдиний вищий навчальний інклюзивний заклад в Україні).

Повернення корпусу відбувалося у присутності представника групи прокурорів Генеральної прокуратури та райвідділу Нацполіціі відповідно до всіх законних рішень судів та постанов правоохоронних органів. Проте, як виявилося, зловмисники не полишили планів захоплення майна університету. Студенти дізналися, що тітушки проводять розвідку та планують нічний штурм помешкання. Колектив університету, студенти, у тому числі з інвалідністю, не збираються віддавати ні своє майно, та своє право на навчання.

Колектив ЗВО звертається до правоохоронців із закликом припинити можливі насильницькі дії, а до політичного керівництва країни – підтвердити настання нових правил у країні, нетерпимості до рейдерських методів та розгулу свавілля.

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