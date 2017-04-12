Тімур Мірошниченко: ТОП-5 причин чому краще відвідати репетиції Євробачення

Ведучий Грін-руму Євробачення – 2017 Тімур Мірошниченко справжній експерт конкурсу

Тільки він з’явився вперше на телебаченні, як майже одразу потрапив на Євробачення. За дванадцять років він вів або коментував аж 30 шоу, пов’язаних з цим пісенним конкурсом! Тож про нього він знає все. «Якби я був простим глядачем, – ділиться секретами, наприклад, Тімур, – я віддав би перевагу відвіданню репетицій, ніж ефірним телешоу».

Нагадаємо, окрім трьох шоу, які буде показано в прямому телефірі – двох півфіналів та Гранд фіналу, – на Євробаченні продаються квитки ще на шість шоу. Насправді, це абсолютні копії «ефірних концертів», тільки ідуть вони напередодні. Тобто фактично обидва півфінала та фінал пройдуть до прямих ефірів двічі: перший раз – ввечері за день до ефіру (22:00), а другий – в день ефіру (16:00).

Отже чому краще потрапити саме на репетиції. Тімур Мірошниченко називає п’ять причин:

Це можливість порівняти. Адже Эвробачення – це, в першу чергу, телевізійне шоу. Тож з усіма спецефектами, вставками та іншим його краще дивитися саме по телебаченню. «І буде дуже круто, якщо сходити на «доефірний» концерт, подивитися, як все відбувається в залі, а потім порівняти ввечері, вдома з друзями», – говорить Тімур. Щодо програми, номерів, якості – це ті самі шоу, що згодом будуть показані по телебаченню. Для чого це робиться? Виявляється, що фактично під час ефіру запускається backup (резервна копія, записана на концертах напередодні), і якщо в якісь країні трапляться технічні збої – перешкоди зв’язку та інше – телеглядачі не помітять різниці. Це можливість стати частиною Євробачення. «Справа в тому, що Semi Final або Jury Show разом з глядачами в Києві будуть дивиться члени журі всіх країн», – пояснює ведучий грін-руму. Тож це можливість першими побачити всі виступи конкурсантів та обрати своїх фаворитів. Це можливість зробити селфі на тлі сцени, а ввечері з друзями під часу ефіру по телебаченню похвалитися: «Я там вже був!» «Уявіть: глядачі тільки починають дивитися шоу, а ви вже як крутий експерт знаєте все наперед», – коментує Тімур. Це можливість зекономити. Адже квитки на доефірні концерти коштують набагато дешевше. «Тож нащо платити більше?» – сміється ведучий Євробачення – 2017. Це ідеальна можливість відвідати шоу з дітьми, адже вечірні концерти починаються о 22:00 і закінчуються вночі. «Ще й на таксі зекономите!» – додає Мірошниченко.

Ну і ще одне цікаве питання: фінал чи півфінали? «Звісно, найкрутіше – відвідати обидва півфінали і фінал, – закінчує Тімур Мірошниченко. – Але якщо доводиться обирати, я б не нехтував півфіналами. Наприклад, частенько бувало так, що мої улюблені конкурсанти, не потрапляли до фіналу. Таке буває. Адже це конкурс. Тож не лишайте себе можливості побачити все».

Нагадаємо, що квитки на всі шоу можна придбати на сайті офіційного квиткового оператору Євробачення – 2017 Concert.ua.

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