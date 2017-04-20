Телеканал Рината Ахметова “Украина” очорнив лікаря-волонтера та програв суд

Телеканал “Украина” вкотре зробив випад у сторону причетних до війни на Сході

На цей раз не оспівано ратні подвиги російських терористів, а посягнуто на честь та гідність всесвітньо відомого пластичного хірурга Романа Левицького. Останній, до слова, повернувся в Україну з єдиною метою – допомагати пораненим українським бійцям, повідомляє сайт Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД.

«Зупиніть відомого хірурга» Ось жовтуватий відтінок псевдожурналістського розслідування проглядається уже в анонсі програми “Говорит Украина”. Проте самого запису ефіру ви вже не знайдете у вільному доступі всесвітньої мережі. “Відеозапис видалено користувачем” – таке формулювання значиться на найбільшому ресурсі “Yotube”. Чи пов’язано це з тим, що суд зобов’язав телевізійників надати повний запис студійного ефіру? Висновки залишимо за вами!

Після виходу в єфір програми “Говорить Україна” в якій на адресу відомого хірурга вилили не одне відро бруду, він звернувся до суду. І в результаті виграв його. Суд забов’язав телеканал надати копію програми позивачу.

Натомість канал “Україна” забажав за виконання рішення суду 24000 гривень від потерпілого. Тимчасово виконуючий обов’язки директора каналу “Україна”, пан Корогод В.Є. – надіслав лікарю листа, в якому відверто вимагає від нього гроші за виконання рішення суду.

”Дуже багато покалічених. Треба було повернутися та допомагати людям.” – небагатослівно пояснює своє повернення в Україну Роман Левицький, лікар Київської обласної клінічної лікарні. Початок війни повернув в Україну багатьох, хто насолоджувався спокійним життям на чужині. Хтось по поверненню пішов до військомату з вимогою відправити у діючу частину, хтось же набутий мирний фах повернув для наближення перемоги. Після практики у одному з топових медзакладів Німеччини, клініці “Proaesthetic”, пан Левицький знову в Україні. Як стверджує сам — надовго, роботи, як не прикро, вистачить не на один рік по завершенню бойових дій. “Звісно, робив і робитиму це безкоштовно, – каже медик. – Заради цього я і повернувся”. “Ситий побут, стабільно висока зарплата… Проте новини зі Сходу тримали у постійній напрузі, я мусів хоч чимось допомогти!

Безкоштовні операції раз по раз повертали впевненість нашим бійцям. “Рубці прикрашають чоловіків. Це стала фраза, але понівечене тіло освіжує десь призабуті моменти, які прагнуть забути учасники бойових дій.” – пояснює Наталя Степук, кризовий психолог. “Отож пластична хірургія важлива у реабілітації ветеранів”. Найскладнішим випадком були наслідки поранення десантника з 95-ї бригади Олександра Славіна. Осколок пострапив бійцю у ніс, отож лікарю, як це цинічно не звучить, довелось робити новий… Безкоштовні операції тривають і в наші дні. Щойно лікарі рятують життя потерпілим бійцям, пан Левицький повертає красу та впевненість.

Однак таке філантропство для бійців ЗСУ сподобалось не всім. Телеканал “Украина” виділив цілу годину ефіру де не було слів подяки олігарху Ринату Ахметову та присвятив її лікарю Левицькому. Назва ефіру програми “Говорит Украина” була інтригуюючою і з наперед зробленими висновками – “Остановите известного хирурга”. “Чи це вже добре антиукраїнська позиція телеканалу, чи це бува моїм недобросовісним колегам не спиться з того, що я публічно виступаю проти будь яких гонорарів від прооперованих атовців.” – іронічно сміється лікар. “Це була година відвертої “чорнухи” де два післяопераційних ускладнення моїх пацієнтів видали за недбальство та лікарську помилку. Я багато не говоритиму, справа в суді. Скоро все буде більш ніж зрозуміло…”

До поки лікар-волонтер відкритий до спілкування, телеканал “Украина” відмовчується. У телефонній розмові ми цікавились як там готується відповідь на наш запит. Нас попросили ще зачекати…. Не відповіла нашим журналістам і Нацрада з питань теле-радіомовлення. Мабуть, ніхто е понесе відповідальності, як і у випадку коли на цьому ж тлеканалі прославлялись російські терористи.

“Я обов’язково виграю суд та захищу ім’я на яке працював все життя. Як не як — практикую ще з 1994 року!” – обурюється пан Левицький.

“Більше того, є плани, як їхні гроші працюватимуть проти них!” Зі слів лікаря, задум полягає в тому, що можливі виграні відшкодування за понівечину честь та гідність він розділить порівну. Перша половина дістаниться волонтерським організаціям для допомоги тим же бійцям АТО. З решти грошей сформують фонд. Кошти з цього капіталу виділятимуться грандово журналістам-розслідувачам, які присвячуватимуть свої роботи українофобським організаціям. “Впершу чергу це і буде телеканал “Украина”, – сміється позивач. “Якщо нацрада не справлятиметься з подібними випадами, знані журналісти їм допоможуть!”“Геніально!”, -стверджує Тарас Зозулінський, журналіст-розслідувач. “Це просто ноу-хау в українській журналістиці. Раніше подібні українофобські відвертості деяких ЗМІ ми між собою обговорювали в соцмережах. Аргументували та сварились з приводу чи це свобода слова, чи відверті нападки на все українське. Отож, якщо лікарю буде до снаги не тільки відстояти свою честь та гідність, але і втілити заявлене — ми зі задоволенням співпрацюватимемо. Це благородна ідея!”.

Окрім журналістів, свою підтримку висловили й атовці. “Ми прекрасно знаємо, що то таке телеканал “Україна”, і знаємо не з чужих слів чим займається пан Левицький. Отож, ми підтримуватимемо його не тільки на словах, буде необхідність — прийдемо у суд.”, – запевняє Богдана Сірків, голова обласного осердку спілки учасників АТО.

Ми ж у свою чергу обіцяємо дочекатись та оприлюднити позицію Національної ради з питань радіомовлення та телебачення, та й самого скандального телеканалу “Украина”. Хоча минуло кілька тижнів, як ми відправили їм наші скромні звернення — відповіді так і не прийшло. Єдиним, хто хоч пообіцяв відповісти на питання по даній ситуації, став Іларіон Павлюк, продюсер компанії ТОВ “РЛЛ Групп”, яка виготовляє даний телепродукт на замовлення каналу. Однак, обіцянки залишились обіцянками. З наступного дня пан Павлюк – просто перестав брати слухавку.

Тим часом юристи більш послідовні. Знаний у медіа колах правовик Юрій Крайняк опрацювавши документи був категоричним

“Відповідно до Закону про телерадіомовлення дійсно запис передачі надається “з відповідною оплатою”. Тож якби рішення суду не було, то дії каналу більш-менш вкладались в те, що вказано в законі (хоча 24 тисячі за виготовлення фрагменту – то явно перебор).

Проте, в даному випадку обов’язок надати копію запису грунтується не на Законі про телебачення, а на рішенні суду. Цей обов’язок не поставлений судом у залежність від вчинення громадянином, який виграв суд, будь-яких дій. В тому числі оплати будь-яких рахунків. Тож телеканал має надати запис без будь-яких умов, в тому числі оплати. Якщо канал цього не зробить добровільно, законодавство містить механізми примусового виконання таких рішень, умисне ігнорування якого може завершитись навіть засудженням за кримінальним кодексом.”

Отож, ми теж розуміємо, що чергова антиукраїнська позиція телеканалу “Украина” наразі спрямована на затягування часу — вибачитись, очевидно, доведеться.

Джерело – opad.org.ua

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