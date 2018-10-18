Тактические вещи – мода или маркетинг?

Сегодня среди милитаристов существует особый тренд – тактический. Еще до недавнего времени, эта приставка к военизированному снаряжению считалась маркетинговым ходом торгашей.

Сегодня среди милитаристов существует особый тренд – тактический. Еще до недавнего времени, эта приставка к военизированному снаряжению считалась маркетинговым ходом торгашей. Но несколько предыдущих лет, а особенно 2018 год, можно назвать прорывом в популярности на многофункциональные милитари вещи.

Милитаризация общества или просто тренд?

Популярность милитари стиля никаким образом не связана с тотальной военизацией общества, каковой не существует в принципе. Все намного проще – своей популярностью, военная одежда обязана качеству и удобству. Милитаристы, то есть те, кто любят повседневный стиль с армейскими деталями просто ценят его за практичность, хорошую износоустойчивость и комфорт. А главное цена! Ведь если сравнить стоимость, к примеру, карго-брюк и тактических штанов то может оказаться, что последние, чуть-ли не в половину дешевле. То же касается и ботинок с кроссовками, ведь они по удобству даже превосходят именитые спортивные бренды, а приобрести их можно значительно дешевле.

Мода на стиль милитари, наверное, не спадет никогда, и детали военного снаряжения будут присутствовать в гардеробах многих любителей ноской, практичной повседневной одежды. Неважно, девушки или парни, и те и те сегодня с удовольствием используют военизированный образ. Первые – подчеркивая свою женственность, вторые – мужество и крутость.

Но вот с недавнего времени, ко многим вещам (начиная с часов, заканчивая куртками) стали добавлять приставку «тактический», и тут же подобные вещи стали доминировать на рынке. Почему это произошло, мы расспросили сотрудников военторга https://militarka.com.ua/, которые постоянно контактируют с покупателями-милитаристами.

Тактические простота и удобства

Как нам объяснили, вопреки расхожему мнению, что приставка «тактический», это был просто удачный маркетинговый ход производителей, дело в удобстве таких вещей, а само слово можно переиначить как многофункциональный.

Мы не рассматриваем действительно продукцию некоторых компаний, например, как «Tactical Bacon» (тактический бекон) от CMMG (производитель обвеса и запчастей для оружия), это была действительно рекламная акция, что позволило привлечь внимание к фирме. Но, если взять те же тактические брюки и сравнить их с армейскими образцами, что мы увидим?

Вроде бы, та же ткань, схожий крой. Но многофункциональные штаны в сравнении с солдатскими брюками, имеют дополнительные карманы, что позволяет разместить в них многочисленный груз.

На поясе, как правило, есть петли из металла или полимера под крепление тренчиков с пистолетом, ножом и прочими элементами экипировки.

Часто тактические брюки шьются с принципом скрытого ношения оружия. То есть, пистолет можно упрятать в дополнительный карман, без кобуры. А дополнительные интегрированные подсумки помогут разместить боеприпасы.

Да в нашей стране, короткоствол недоступен большинству граждан, а вот в США, подобные брюки носят все любители практической стрельбы. И так, с каждой вещью, которая имеет приставку «тактический». Даже обычная, на первый взгляд, бейсболка подобной модели, обладает определенным набором полезных свойств, не говоря уже о часах.

Естественно, когда население нашей страны «распробовало» подобное снаряжение (а на это ушло несколько лет), тут же случился бум на тактические товары. С пьедестала был сдвинут многолетний лидер – спортивная одежда и обувь, которая хоть и продолжает пользоваться популярностью, не может достойно конкурировать с удобными и многофункциональными товарами милитари стиля.

Сегодня идя по городу можно то тут, то там, увидеть парня с тактическим рюкзаком, или в брюках явно с военторга. Обувь вообще носят многие граждане, даже почтенного возраста. И самое главное, популярность на тактические вещи не спадает, лишь набирая обороты, завоевывая все больше и больше поклонников.

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