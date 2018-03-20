Так кто все-таки у нас во главе угла армейских реформ?

Скептики и оптимисты оценивают ход реформ в стране по-разному, но сказать, что идут они с переменным успехом, – не будет ни #перемогою, ни #зрадою, а плюс-минус объективностью. Аналогично – реформирование воющей армии.

С одним «но»: ошибки реформаторских устремлений в системе обороны столкнувшегося с внешней агрессией государства должны исправляться молниеносно, как на поле боя. Иначе они будут сродни благим намерениям, которыми выстелена дорога известно куда.

Военнослужащий бригады Объединенных сил (так, согласно закону о реинтеграции Донбасса теперь называются бывшие силы АТО) Алексей Гондарук написал 27 февраля с.г. письмо в МО: «Я и мои сослуживцы очень сомневаемся, что нам дают продукты в полном размере. Сейчас мы в зоне АТО, продуктов «натовских» нет несколько дней, кроме этого задержки постоянно. А когда их все-таки привезут, состояние их будет непригодно для употребления. Люди голодают, недоедают». И задал вопрос: «Не пора ли вам, в МО Украины, начинать поднимать свои задницы и принимать решения, или нам стоит обратиться в СМИ?»

Эксперимент

В 2004-м в ВСУ начался эксперимент с питанием военных на аутсорсинге: выигравшая тендер МО гражданская фирма обеспечивала all inclusive: закупала продукты (или производила их, коль имела собственное производство), доставляла в часть, готовила, обеспечивая хранение (холодильники, склады), отвечая за инфраструктуру (ремонт столовых, солдатских кухонь) и т.д. В 2015-м МО – «для достижения стандартов НАТО» – начало новый эксперимент. «В «пилотных» войсковых частях (их для начала было две во Львове и Одессе плюс фрегат «Сагайдачный» – Авт.) развернуто тестовую версию «электронный каталог продуктов», – сообщало МО. Новшество заключалось в том, что победившая в конкурсе фирма лишь поставляла продукты (по расширенному каталогу), а готовили еду возвращенные в армию военные повара.

“Изобилие” в обеденном зале одной из экспериментальных “каталожных” солдатских столовых

Обещало МО три главных плюса: а) улучшение качества питания; б) снижение его стоимости; в) исключение какой-либо коррупции. Последнему пункту умудренные жизнью украинцы лишь лукаво улыбались в казацкие усы, в то время как первые два вступали друг с другом в явное противоречие исходя из экономической науки. Что и подтвердила практика. Со старта, лишь за последний квартал 2015-го «перерасход средств на питание в ходе эксперимента составил для Львова – 3,4 млн. грн., для Одессы – 1,3 млн. грн., то есть по подсчетам специалистов ГШ за эксперимент заплатили 4,7 миллиона гривен бюджетных средств», – докладывал тогда начальник Генштаба Виктор Муженко министру обороны Степану Полтораку.

Тем не менее, в последующие годы перечень «пилотных» частей ВСУ, питающихся по каталогу, расширился, хотя медиасферу регулярно сотрясали скандалы вокруг эксперимента – в том числе и по поводу никуда не девшейся коррупции. Причем, о спорности эксперимента говорили официальные инстанции, например, Счетная палата, проводившая в 2016-м аудит использования МО бюджетных средств в условиях АТО. Которым установлено, что «определение целесообразности перехода на новую систему питания было осуществлено без учета рисков». Среди последних назывались: а) увеличение стоимости питания ВСУ на 30 – 40% по сравнению с аутсорсинговой системой; б) отсутствие конкуренции, т.е. монополизм; в) низкий уровень готовности войсковых частей к возврату к военным поварам.

Счетная палата для устранения этих рисков составила для МО рекомендации. На основании которых, а также во исполнение поручения Кабмина, МО соорудило «План устранения недостатков» за подписью министра Полторака (№ 13957/з/227 от 27.07.2016). И? Вот что констатирует Счетпалата: «Предложение Счетной палаты по <…> предоставлению услуг продовольственного обеспечения на условиях аутсорсинга (реализация которого должна способствовать экономному расходованию бюджетных средств) вообще не была включена в План № 13957. <…> Не принимая во внимание рекомендации Счетной палаты, <…> Минобороны в лице министра генерала армии Полторака С.Т. 19.01.2017 утверждена Концепция реформы системы продовольственного обеспечения ВС Украины по переходу на новую систему питания, разработанную Проектным офисом реформ Минобороны. Кроме того, Минобороны был издан приказ от 21.03.2017 № 157, в котором определены конкретные воинские части и срок их перехода на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания».

Ветераны советской армии помнят святое: «сказали грузить люминий – грузи люминий!» Тут аналогично: сказал «офис реформ», что надо делать «реформу» – кисть к черепу и пошел исполнять. И делают. В начале текущего года в МО подписан очередной приказ, согласно которому начгенштаба и всем соответствующим службам вменено «организовать и обеспечить» «питание личного состава с применением каталога продуктов» (приказ №12 от 12.01.2018 «О переходе войсковых частей (учреждений заведений) ВСУ на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания»).

ВМС Украины, завтрак в ВМКЦ Южного региона ВСУ 12.02.2018 – “шведский стол”, все включено, по Каталогу – около 350 наименований продуктов (!)

Обед в 79-й бригаде ВСУ – единственное покращення “покращення” – йогурт, при ухудшении качества и уменьшении количества пищи

Письмо солдата в МО – это оценка такого приказа.

А вот акт № 408/2/333 (от 12.08.2017) внеплановой проверки комиссии из Управления матобеспечения МО в/ч А2802 (Николаев): «Приготовление пищи <…> осуществляется двумя военнослужащими срочной службы, один из которых без соответствующей подготовки и образования»; «питание личного состава осуществляется в столовой военного городка №117, в которой с 2014 года по настоящее время проводится капитальный ремонт»; «технологические карты на приготовление блюд отсутствуют»; «Учет продуктов <…> не производится» (и т.д. на 12-и страницах).

Солдат на “боевом дежурстве” моет посуду после приема пищи сослуживцами. Еще одно достижение Каталога министра обороны С. Полтарака и К.

Хваленый каталог имени Ю. Биюкова: солдаты ВС Украины в наряде по кухне вместо боевой подготовки – возврат в “совок”

Вот сигнал из 79-й ОДШБр (в/ч А0224, Николаев), питающейся по каталогу: «Несмотря на то, что представителями тыла получены продукты питания согласно ими поданной заявки в полном ассортименте, по факту до питающихся на стол не доходит львиная доля продовольствия. Есть факты: вместо полученных балыков, филе птицы и индюшачьих ножек, свиных ребрышек и т.д. на стол подают тушенку. <…> Да и как все эти разносолы можно приготовить на полевых кухнях? Стационарная столовая до сих пор не запущена в эксплуатацию, оборудование не подключено. <…> С каталогом вернулась коррупция и полная бесконтрольность и беспредел. Нормы – нет».

Каталожные “Смаколики” им. Бирюкова – две четвертинки яблока и половинка соленого помидора вприкуску с неНАТОвской кашей, 79 бригада СухВо

Вот результат аудита части, которую раньше обслуживало на аутсорсинге ООО «Укрпродакорд ОР» (договор с МО №286/2/17/1 от 28.03.2017) за 76,38 грн. на бойца в сутки: «При организации питания по каталогу общая стоимость затрат <…> выросла существенно – на 38,05 грн. или 39%»; «проблемными вопросами <…> являются: порядок проведения средних и капитальных ремонтов нового технологического оборудования, порядок обеспечения моющими средствами, специнвентарем и необходимыми марками хладагента». Напомним, при аутсорсинге все это входило в all inclusive.

«Ширлан»

«Широкий лан» – 235-й Межвидовой центр подготовки частей и подразделений ОК «Юг» Сухопутных войск ВСУ, Николаевщина.

«Темпы строительства являются плановыми, работы выполняются практически по графику», – пишет сайт МО, цитируя Александра Войналовича, руководителя ООО «Винницкая строительная компания», являющегося генподрядчиком строительства 11-и казарм. Когда немного потеплеет, уверяет он, строители приступят к заливке стяжек и полов, подготовке систем канализации и водоснабжения, а также конечной отделки всех объектов. Другой подрядчик – компания «РИСТ» – работает над прокладкой дорог, коммуникаций, возводит котельную и столовую на 3000 человек, сообщает МО.

Программа «Гроші» (1+1, выпуск от 12 марта 2018 г.) взамен «темпов строительства» показывает нам апокалипсическую картину утопающего в жидкой грязи палаточного городка и напоминает: в феврале 2016-го, не выдержав подобных условий, бойцы 53-й бригады пошли в николаевскую прокуратуру, после чего руководство бригады отдали под суд, а в марте 2017-го на полигоне началось строительство, на которое из госбюджета выделили 370 млн. грн. Чтобы построить новую инфраструктуру к концу того года. И вот опять март, но 2018-го…

МО рапортует, что все «практически по графику». «Год прошел, а все – то же самое», – возражают «Гроші». Советник президента Юрий Бирюков обвиняет природу (враз растаявший снег) и проблему с финансированием (из 370 млн. выделили не более 10%). «Гроші» почему-то этому не поверили и проверили: согласно тендерной документации, «Винницкой строительной» и «РИСТу» ушло из МО не 37, а 213 млн. грн. Кстати, Центральная военная прокуратура тоже не поверила Бирюкову и в день выхода телепрограммы завела уголовное дело №4201811035000024. Что неудивительно. Тележурналисты раскопали, что за этими двумя компаниями «тянется шлейф из десятков хозяйственных, административных и даже криминальных судовых процессов».

По нашим данным, первую скрипку в этом дуэте играет «Винницкая компания», за которой стоит зам. Полторака генерал-майор Олег Шевчук, а «РИСТ» они хотят вообще выжить из концессии (первой идут навстречу при повышении стоимости работ, выделяют допфинансирование и все выплаты производят регулярно, а у второй с этим очень большие проблемы). Если с десятью мужскими и одной женской казармами дело идет к тому, что в текущем году они таки будут сданы, то на месте столовой – лишь коробка, а котельная, станция водозабора, очистные сооружения, сети тепло- и водоснабжения – на уровне фундамента.

Солдат

Мы позвонили Алексею Гондаруку, с письма которого в МО и начался наш рассказ. Он подтвердил, что его бригада находится на первой линии обороны. И рассказал, что на свое обращение в Киев получил две реакции: первая была от командования бригады в виде лишения его части премиальных выплат, другая – из Минобороны, которое прислало запрашиваемые им накладные на поставки продуктов. «По накладным вроде бы все нормально, – говорит боец. – Как там написано, так и поставляют. Но после обращения в Минобороны оттуда начали звонить в нашу бригаду, разбираться».

По его словам, претензии у военнослужащих были как к качеству, так и количеству котлового довольствия. «Как мне объяснили в Минобороны, они выделяют на бригаду 80 гривен с копейками на одного человека на сутки, – рассказывает Алексей Владимирович. – На этот бюджет закупаются продукты. Но проблема была в том, что закупаемые продукты не соответствовали тому, что мы получали по факту: где-то половину получали из того, что надо было получать».

Если с харчами после обращения в Киев ситуация все же улучшилась, то с поварами – та же история: «Людей до сих пор не хватает. Мало. Нет и половины штата от требуемого количества. «Дембель», окончание контракта – и больше людей приходит, чем уходит. Служба у нас сложная…».

Как можно людей, несущих службу в экстремальных условиях, подвергать еще и экспериментам – вопрос, скорее, риторический. Есть правильная поговорка, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но как назвать того, кто, увидев даже не ошибку – преступление! – продолжает делать вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза!» – тут пусть, наверное, определение подбирает военная прокуратура. Точнее, не определение, а статью УПК.

P.S. Интервьюируемый боец имел полное право сохранить инкогнито. И он вначале даже попросил об этом. А потом, рассказав о «наказании гривной» родным командованием, отрезал: «Да я особо и не боюсь». И отменил свою же просьбу. Из чего следует, что у спорных «экспериментаторов» появился неожиданный и очень серьезный оппонент – по-настоящему реформированное самосознание наших людей. Они уже не боятся. И их победа будет означать, что и Украина возьмет верх над врагом. А вот, если они проиграют…

Александр Корнеев, БАГНЕТ

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