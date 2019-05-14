Синус-лифтинг в клинике «Люми-Дент» без осложнений

Потеря зубов — не только эстетическая проблема. Все системы и органы в нашем организме взаимосвязаны. Из-за неправильного прикуса, который образуется вследствие отсутствия зуба, могут развиться головные боли, боли в челюсти, бессонница, проблемы с пищеварением. Поэтому важно вовремя установить имплант, чтобы избежать будущих проблем, и сделать это без осложнений для здоровья.

Когда нужен синус-лифтинг?

Одна из самых проблемных зон для протезирования — боковая часть верхней челюсти. Довольно часто толщина кости не позволяет установить имплант, а для ее наращивания необходимо провести довольно сложную процедуру — синус-лифтинг.

Синус лифтинг в Киеве в клинике Люми-Дент сделают безопасно, без неприятных последствий и с гарантией качества. Для этого у «Люми-Дент» есть несколько важных факторов:

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Синус-лифтинг в стоматологии

Говоря простыми словами, синус-лифтинг — это наращивание кости специальными материалами для костной пластики в случае, если она атрофирована. Дело в том, что для установки зубного импланта ширина кости должна быть не менее 8 мм, а в той части челюсти, над которой расположены гайморовые пазухи, толщина кости может быть 2-3 мм. При этом сложность наращивания в этой части заключается именно в корректном взаимодействии с гайморовой пазухой. Все нужно делать так, чтобы не травмировать ее, не зажать и не спровоцировать развития гайморита в будущем.

Поэтому при наращивании кости в этой области гайморовую пазуху приподнимают. Сделать это можно двумя способами. Существует:

открытый синус-лифтинг;

закрытый синус-лифтинг.

Закрытый синус-лифтинг проводят, если нарастить кость необходимо всего на несколько (до 5) миллиметров. Тогда гайморовую пазуху приподнимают в том месте, где будет крепиться имплант, и через будущее ложе заполняют костнопластическим веществом.

Травматичность такой процедуры минимальна, соответственно и стоимость синус-пластики будет ниже.

Открытый синус-лифтинг проводят, когда нарастить предстоит довольно много костной ткани, от 5 мм и больше. Процедура синус лифтинга проходит в несколько этапов:

Делается небольшое отверстие, так называемое латеральное окно.

Через отверстие отслаивают мембрану, чтобы получить доступ к гайморовой пазухе.

Приподнимают гайморовую пазуху и заполняют пространство материалом для костной пластики.

В нарощенную массу вставляют имплант и формируют десну.

Во время операции в клинике «Люми-Дент» используют безболезненную и безопасную компьютерную анестезию.

Секрет безопасности в клинике «Люми-Дент»

Планирование операции и диагностику в клинике «Люми-Дент» проводят с помощью стоматологического компьютерного томографа, который позволяет создать 3D проекцию необходимого участка кости с указанием точных данных для имплантации. Вероятность ошибки при использовании такого оборудования сведена к нулю.

В клинике «Люми-Дент» проведено уже около 200 операций синус-лифтинга, консультация стоматолога перед операцией бесплатная.

Источник: lumident.kiev.ua

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