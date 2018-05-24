“Синевир” у травні пережив туристичний бум

За кілька днів травневих вихідних НПП “Синевир”, що на Закарпатті, вже встиг пережити справжній туристичний бум

Про це повідомила прес-служба національного природного парку в Facebook.

“Туристичний сезон в національному природному парку “Синевир” традиційно стартує на травневі вихідні. Кількість туристів у ці дні є своєрідним індикатором сезону і показує, наскільки успішним він буде поточного року. Цього року кілька днів травневих вихідних НПП “Синевир” переживав справжній туристичний бум. Найпопулярніші місця відпочинку були вщент заповнені туристами”, – йдеться в дописі.

Як розповів директор НПП “Синевир” Микола Дербак, наразі зусилля спрямували на розвиток туристичної інфраструктури, обладнання екологічних стежок і маршрутів, облаштування місць відпочинку, ремонт мотелів тощо.