«Суспільство повинно знати відповіді в найкоротший термін: плівки Онищенко – це фейк або доказ топ-корупції», – Голова партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов

«Не вперше з’являються плівки, на яких чутно голос, схожий на голос президента Порошенка, де вирішуються фінансові питання олігархів чи відбуваються домовленості щодо закриття кримінальних справ проти них», – так прокоментував лідер політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов повідомлення про публікацію «плівок Онищенка», яка сталась 18 квітня в ефірі телеканалу NewsOne.

Сам Онищенко стверджує, що зустріч відбувалась у січні 2016 року в Адміністрації Президента, в особистому кабінеті Порошенка. З аудіозапису випливає, що олігарх Злочевський безкоштовно постачав газ на підприємства народного депутата від БПП Ігоря Кононенка і пропонував Порошенку частку в бізнесі. Зі стенограми стає зрозуміло, що Порошенко виявив цікавість до пропозиції.

Вже влітку 2016-го МВС зняло Злочевського з розшуку в Україні, а на початку 2018 року стало відомо про закриття всіх справ щодо нього. Депутат БПП Сергій Лещенко неодноразово наголошував, що зняття Злочевського з розшуку та закриття кримінальних справ свідчить, що «домовленість між Порошенком та Злочевським, найімовірніше, спрацювало в обмін на частку в бізнесі».

«Мене, як професіонала, який багато років пропрацював у правоохоронних органах, більш за все цікавить те, що ця інформація була оприлюднена приватною особою, а не одним з багатьох новостворених антикорупційних органів», ‒ прокоментував ці резонансні аудіозаписи Григорій Мамка, заступник Голови партії «РОЗУМНА СИЛА».

«Загальновідомо, що НАБУ вже давно веде справу проти Онищенка. Виникає питання: чи знали детективи цього відомства про наявність таких плівок чи фактів, які на них оприлюднені, і хіба це не їхня компетенція – розслідувати корупційні злочини, особливо – в найвищих ланках держави!? Якщо вони не знали про наявність цих плівок, це говорить про їх непрофесійність, а якщо знали та проігнорували – то це пряме свідчення того, як політика підпорядкувала собі Закон. Суспільство повинно дізнатись відповіді на ці складні запитання в найкоротший термін. Це мають розуміти і політики вищого рівня. Адже чим довше затягуються відповіді – тим більше ситуація стає вибухонебезпечною саме для них», – впевнений Мамка.

«Проте найбільша проблема в тому, що в нашій країні сама посада президента спонукає до корупції та спроб узурпації влади. Президент має непомірно великі повноваження та важелі впливу на інші гілки влади. Це ж не вперше з’являються плівки, на яких ми чули голос, схожий на голос президента Порошенка, ‒ наголошує Олександр Соловйов.

Він переконаний, що Україні потрібно перейти до повністю парламентської системи, як це сталося у більшості країн розвиненої демократії. «А поки ми матимемо особу, яка послідовно та наполегливо узурпує владу, тримаючи в руках непомірно великі повноваження: контроль над армією, правоохоронною системою тощо, в нашій країні залишатиметься високий рівень корупції та ризик повернення до диктатури», – впевнений Соловйов.

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