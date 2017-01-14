Супермаркет майбутнього відкрився в Мілані

У Мілані за проектом професора з MIT Карло Ратті відкрився супермаркет майбутнього, де прилавки з доповненою реальністю «розповідають» подробиці про кожний продукт: ціна, місце виробництва, харчова цінність, спосіб доставки, хімічний склад.

Таким чином споживачі зможуть більше дізнатись про те, що вони їдять і відповідальніше до цього ставитися.

Всередині магазину знаходяться звичні прилавки з продуктами. Але товари на них організовані не так, як в більшості супермаркетів. Тут все сортується за інгредієнтами. Наприклад, поряд з пляшками вина продається виноград. Біля полиць з консервованими помідорами лежать свіжі.

Над кожним прилавком розташовані довгі світловідбиваючі екрани. Якщо піднести до них продукт, то датчики руху і сенсор Kinect від Microsoft розпізнають його, та інформація про нього з’явиться на екрані. Вказуються пестициди і добрива, які використовували при виробництві, харчова цінність, чи містить продукт алергени, якщо цього недостатньо, то описується шлях продукту від грядки до прилавка.

Карло Ратті вважає, що люди повинні проводити в супермаркетах більше часу. У магазині майбутнього людина витрачає цей час на вивчення інформації про продукт. Це веде до того, що раціон підбирається більш продумано.

«Так, можна купити помідори за секунду, але якщо у людини є 5 зайвих секунд, то на екрані він швидко читає інформацію про продукт, якщо 15, то дивиться короткий відеоролик — супермаркет забезпечує не тільки продуктами, але досвідом і враженнями», — розповідає творець.

Джерело: agravery

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