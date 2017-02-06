А судьи кто? Или как в Минобороны занимаются рэкетом

Один из самых одиозных судей Донецка, а теперь и Одессы – Виктор Попревич без зазрения совести подался на конкурс в Верховный Суд. На заметку Общественному совету добропорядочности: кроме прочего Виктор Попревич засветился и в коррупционном скандале вокруг крупнейшего в Украине рынка – «7-й километр» под Одессой. А теперь все по порядку.

Как ранее сообщал “Резонанс”, 25 ноября прошлого года военной прокуратурой Одесского гарнизона в результате совместной операции с УСБУ в Одесской области были разоблачены должностные лица местного филиала госпредприятия Министерства обороны Украины «Военторгсервис». Подозреваемые требовали взятки за продление договоров аренды контейнеров государственного предприятия, расположенных на рынке «7 километр». В общем злоумышленники планировали получить по 20 тыс долларов США от 45 предпринимателей, то есть надеялись обогатиться почти на миллион долларов.

Прошло время и предприниматели забили тревогу. В своих жалобах они утверждают, коррупционная ниточка тянется от рынка до самого Министерства обороны – до кабинета заместителя министра, генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

Предысторию конфликта опишем максимально коротко. Знаменитый рынок «7-й километр» настолько велик, что с 60-ю тысячами работников тянет на целый приличный райцентр! Непосредственно к рынку примыкала территория бывшего военного городка, существовавшего там в советские времена. За ненадобностью армии этот земельный участок в 2000 году передали Авангардовскому поселковому совету, но Минобороны по договору об изъятии земельного участка сохранило за собой право аж 99 последующих лет бесплатно и по своему усмотрению использовать полсотни мест под 20-футовые контейнеры на территории «Промтоварного рынка». Как это должно укреплять обороноспособность страны? Загадка!

Но улучшению личного благосостояния армейских чинов эта лазейка в договоре служила исправно. Минобороны уполномочило своё предприятие «Південь» заключать и разрывать договора о пользовании торговыми местами. Предприниматели выстроились в очередь и заключили договора аренды до конца 2008 года.

Юра Енакиевский плачет от зависти!

Вот по истечении срока действия первых договоров и начали «кошмарить» продавцов-арендаторов: за продление срока аренды С КАЖДОГО потребовали по 100 тысяч долларов США!!! Тогда уже начался экономический кризис, доллар вместо 5 стоил дороже 8 гривен. Поэтому вояки всё же умерили аппетиты. Сначала до 80 тысяч, а в итоге остановились на 40 тысячах долларов и ни центом меньше.

И так пришлось платить взятки. Некоторые были вынуждены ради сохранения бизнеса распродавать имущество – квартиры, машины. А кое-кто, не найдя выхода из ситуации, покончил жизнь самоубийством (из этических соображений не будем называть фамилии – в редакции они имеются). Большинство же бизнесменов «купили» у Минобороны право продлить договора и заключили новые договора всё с тем же «Півднем». Вскоре это государственное предприятие от Минобороны передали в Госкомпредпринимательство, но МО по-прежнему имело право распоряжаться торговыми участками. Были за эти годы и поборы помельче, и наезды уголовных элементов – всего не упомнить.

Кидалы в погонах

Вдруг летом прошлого года – не на нужды фронта, а для «верхов» в Минобороны – представители «Военторгсервиса» начали требовать с предпринимателей еще по 20 тысяч долларов.

Официально министр обороны Степан Полторак поручил заниматься сдачей в аренду торговых мест на рынке «7-й километр» гендиректору «Военторгсервиса» Анатолию Здору. Тот перепоручил это ответственное дело начальнику одесского филиала «Военторгсервиса» Сергею Королю, а тот – начальнику участка №6 этого филиала Вадиму Кутовому с его подручным из этого же участка Александром Томченко. Это уже мелочи, что последний кроме школы не имеет никакого образования за плечами, но занимал при этом финансовые должности в участке – взятки он хорошо умеет считать. Собственно, как упоминалось выше, на взятке они и погорели …

Итак, предприниматели узнали и сообщили всем, кому могли: министру обороны, главам всех правоохранительных органов, высшему руководству страны о том, что в Минобороны схемами по вымогательству руководит армейский генерал Павел Абросимов и замминистра Игорь Павловский. При том, что у арендаторов на руках договора сроком действия до 2019 года, вместо заключения дополнительных соглашений, от них стали требовать заключать новые договора немедленно. Места на рынке вместе с контейнерами тех предпринимателей, кто отказался платить взятку 20 тысяч долларов, начали продавать другим предпринимателям по 50-65 тысяч. У тех, кто вроде как согласился платить, потребовали сдать ОРИГИНАЛЫ всех документов. И банально кинули: деньги с документами забрали, а новые договора заключили с другими торговцами – опять же за мзду немалую. Притом вымогатели торопили потерпевших с уплатой взяток – мол, скоро в Грибовку на отдых прибудет министр обороны и его представителю нужно будет отдать деньги.

Министру Полтораку сообщили об этом в жалобах. И что же? Из министерства прислали «проверяющего» Виктора Винникова, который остановился на ночлег… у Вадима Кутового! Разумеется, никаких нарушений в действиях он не увидел. Вот кто у нас руководит обороной страны!

Почём «слово генерала»?

Не полегчало предпринимателям и от обращения к другим руководителям силовых и правоохранительных ведомств. Из МВД жалобу по цепочке спустили на местного участкового! А местные полицейские как раз и помогали и помогают сегодня проводить захваты контейнеров и арендованных торговых мест.

НАБУ вообще ответило, что никакой коррупцией в этом деле не пахнет и отправило жалобу в Генпрокуратуру.

Вот в прокуратуре – военной и УСБУ в Одесской области – как раз и помогли: арестовали двоих непосредственных вымогателей – Вадима Кутового и Александра Томченко.

Вот тут и всплывает наш «неподкупный» судья Виктор Попревич: это он сначала по требованию военных прокуроров установил для Томченко сумму залога в 4 миллиона 134 тысячи гривен.

Но уже 10 января сего года он же смягчился и по ходатайству защитников Томченко выпустил того под залог всего лишь в 480 тысяч гривен – это чуть больше 17 тысяч долларов. А мы помним, что поборы с каждого из 50 контейнеров составляют по 20 тысяч.

Кутовой пока под стражей, но свободно звонит оттуда на волю и продолжает требовать нести деньги в свою контору – и некоторые, отчаявшись в помощи правоохранителей, понесли туда взятки. Начальник же одесского филиала «Военторгсервиса» Король, как говорят предприниматели, рвёт и мечет и грозится отомстить «за Вадима».

От имени предпринимателей с министром обороны пообщался народный депутат, избранный в этом округе – Геннадий Чекита (БПП). Якобы Министр дал ему слово генерала не дать в обиду честных предпринимателей…

Кстати, земляки бравого Степана Полторака из той же Одесской области как-то пришли к нему с жалобой по поводу того, что одним Минобороны сдавало в аренду свои земли по 5000 гривен, а другим официально всего лишь по 60 гривен за гектар и плюс некоторую сумму наличкой (но всё равно дешевле 5 тысяч получалось). «Почему такая несправедливость?», – спросили земляки-крестьяне у министра. Тот вызвал тогдашнюю начальницу Главу КЭУ МО, некую Грузинскую и спросил об этой ситуации. Та, не моргнув глазом, ответила, что наличка идёт в «общак» и добавила: «а вы, товарищ министр, думаете как мы в судах дела выигрываем?»!

Сможет ли теперь всесильный замминистра Павловский вслед за Томченко вытащить из СИЗО с помощью договороспособного судьи Попревича ещё и Вадима Кутового? Скоро узнаем.

Тем временем торговые места «строптивых» предпринимателей вместе с контейнерами уже «проданы» другим – сговорчивым торговцам и плевать, что у отказавшихся платить взятки на руках действующие договоры аренды до 2019 год. Их теперь даже не пускают на рынок! Начальник Одесского филиала «Военторгсервиса» Король выставил свою охрану. А за чей счет?!

Во время подготовки этого материала стало известно, что ещё один небезызвестный судья Приморского районного суда г. Одессы Юрий Кушниренко незаконно снял арест с имущества потерпевших (контейнеры и торговые места), которое признано вещественными доказательствами по уголовному производству. Пострадавшие предприниматели уверены: решение «простимулировано» из уже упомянутого «общака».

По этому поводу они подготовили очередное обращение в правоохранительные органы в деле «военного оброка» с рынка – «7-й километр».

Продолжение следует …

Михаил Бобровский

По материалам “Резонанс“

Залиште свою думку!