Суд зобов’язав ДБР розпочати слідство проти Портнова

Шевченківський районний суд м.Києва зобов”язав Державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення Андрієм Портновим кримінальних правопорушень, викладених у заяві про злочин екс-народної депутатки України Тетяни Чорновол.

“Мова йде про злочинні дії Портнова на посаді заступника керівника Адміністрації Президента Януковича”, – повідомила вона у соцмережі Facebook 11 вересня 2019 року, передає Резонанс.

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Політик також акцентувала, що “ДБР тричі (зокрема, особисто керівник Роман Труба) відмовляли мені почати досудове розслідування по моїй заяві проти Портнова”.

Нагадаємо, 6 вересня колишня депутатка звернулася до суду, щоб зобов’язати ДБР відкрити за її заявами кримінальні провадження.

– Державне бюро розслідувань відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова, причому абсолютно ігноруючи заявників і ігноруючи будь-які заяви в порушення Кримінального процесуального кодексу, – заявила Чорновол. І додала, що 3 вересня вона внесла дві заяви щодо Портнова, і КПК вимагає, аби впродовж 24 годин ці заяви були зареєстровані, внесені до ЄРДР.

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