Суд саботирует рассмотрение меры пресечения одному из заместителей генерала Мельника

Сегодня суд должен был принять решение об изменении меры пресечения для полковника Константина Истомина – начальника отдела обеспечения Центрального бронетанкового Управления.

Как известно, позавчера начальник ЦПУ генерал Юрий Мельник был отпущен из-под стражи на поруки нескольких Народных депутатов. 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали пятерых человек, в том числе Мельника, обвинив их в причастности к махинациям с закупками двигателей для танков ГП «Львовский бронетанковый завод».

Сегодня апелляция должна была рассматривать изменение меры пресечения для полковника Истомина, однако судья-докладчик перенес заседание на две недели, мотивировав это решение несвоевременной доставкой в суд материалов дела. Самого полковника Истомина в суд при этом не доставили.

Народным депутатам, которые явились в суд, чтобы взять Истомина на поруки, стало известно, что материалы дела из суда первой инстанции – Соломенского районного – действительно были переданы с опозданием на… 15 минут! Это означает, что судьи просто саботируют рассмотрение дела, откровенно подыгрывая стороне обвинения.

В то же время известно, что позиции НАБУ в этой истории юридически и фактически нелогичны. Потому что именно генерал Мельник и его подчиненные инициировали проверку закупки двигателей для Львовского бронетанкового, что, собственно и вскрыло наличие коррупционной схемы и позволило отсеять бракованные двигатели. То есть в лучших традициях «совка», минобороны вместе с антикоррупционными органами назначили виноватыми людей, которые обнаружили нечистые дела на бронетанковом заводе.

Народный депутат Игорь Луценко, который выяснил столь смешной срок опоздания с передачей дела, настаивает, чтобы заседание состоялось до конца текущей недели.

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