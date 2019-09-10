Судья КСУ Городовенко сажал в психбольницы инвалидов и отбирал у них жилье, – журналист

Корреспондент газеты “Правда Мелитополя” Николай Колесников обвинил судью КСУ Виктора Городовенко в “отжиме” квартир у инвалидов.

Журналист обратился к Владимиру Зеленскому:

“Владимир Александрович! (…) Городовенко Виктор Валентинович, известный тем, что будучи судьей Запорожской области, отобрал сотни квартир у инвалидов, а чтобы ограбленные и их семьи не мешали ему продолжать грабежи, то этих самых инвалидов Городовенко закрывал в психушку Мелитополя”.

Журналист акцентирует внимание на том, что людей отправляли на принудительное “лечение” в учреждение для душевнобольных.

Ряд СМИ называли покровителями Городовенко Андрея Портрова и Сергея Кивалова. После Революции Достоинства Городовенко саботировал расследование преступлений против участников ЕвроМайдана.

Судья Городовенко долгие годы отвечал за то, чтобы судебная система Запорожья “работала правильно”, выполняя задачи политической власти. Есть вопросы и по его назначению в КСУ – Городовенко был заранее согласованной кандидатурой.

По материалам theformat

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