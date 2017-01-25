Студенти з шести країн світу розкажуть про Україну

Молодіжна громадська організація AIESEC запропонувала 21 студенту з 6 країн світу відвідати 4 міста України в рамках проекту «Feel Ukraine».

В обмін на це молоді люди поділяться власними враженнями у соціальних мережах, повідомляє Студвей.

Міжнародний проект має на меті розповісти іноземцям про красу України та підвищити її туристичний потенціал. Першим містом став Івано-Франківськ. Далі студенти завітають до Чернівців, Дніпра та Харкова.

Кожна локація передбачає 10-денну програму задля повного відчуття знайомства з українським колоритом. Студенти поділяться своїми враженнями, фото- і відеоконтентом на інтернет-ресурсах.

«Люди починають за кордоном знати, що Україна – це місце куди варто їхати. Тут є дуже багато речей, на які варто подивитися. Та тут є дуже приємні люди, з якими варто познайомитися», – розповів організатор проекту Ігор Савчук.

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