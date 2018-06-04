Ставнийчук о премиях руководства «Нафтогаза»: «Это не казнокрадство, это мародерство»

Руководство страны закрывает глаза на злоупотребления, поскольку занято сбором средств на выборы

Кабинет министров игнорирует отчет Госаудита о злоупотреблениях руководства «Нафтогаза», поскольку слишком занят сборов средств и ресурсов для будущих выборов. Об этом заявила эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук в эфире телеканала «ZiK».

«По результатам деятельности «Нафтогаза» в 2017 году Служба государственного аудита провела соответствующий аудит и подготовила огромный такой, толстый отчет для Кабинета Министров Украины. В Кабинет Министров этот документ передан. Я думаю, что в профильном комитете парламента этот отчет тоже есть», – сообщила экперт.

По мнению Ставнийчук, для того, чтобы начать принимать меры по отношению к руководству «Нафтогаза», правительству не обязательно дожидаться создания временной следственной комиссии, на невозможность создания которой ссылаются депутаты, поскольку соответствующие факты уже отражены в отчете.

«Государственная компания в 9 раз снизила в прошлом году добычу газа, а частные, непонятно какие компании, наплодившиеся как грибы, чрезвычайно повысили ее. Или, скажем, миллиард кубометров газа, недоданного тем, кто должен был получить его через «Нафтогаз». Или то, что «Нефтегаз» незаконно оставляет себе 70 процентов средств, полученных за транзит. То есть, масса фактов, которые должны быть сегодня предметом рассмотрения и оценки Кабинетом министров, профильного комитета в парламенте, уже готовые, лежат на столе», – заявила Ставнийчук.

По ее словам, действия руководства «Нафтогаза», выписывающих себе миллионные премии при таких сомнительных успехах, следует расценивать уже не как казнокрадство, а как мародерство. Еще после кризиса 2008 года, напоминает эксперт, большинство европейских стран сократило доходы своих топ-менеджеров, и только наше далеко небогатое государство почему-то до сих пор позволяет себе такие траты.

Политик отметила: «Сегодня в Украине, в совершенно обедневшей стране, которая находится в условиях войны, это выглядит как абсолютное мародерство. Это все равно, когда мародеры в серой зоне заходят и грабят дома – точно такая же ситуация в этом «Нафтогазе». У меня вообще не укладывается в голове: в государстве что, уже вообще нет руководства и здравого смысла?».

Как считает эксперт, бездействие власти по отношению к ситуации в «Нафтогазе» связано с приближающимися президентскими и парламентскими выборами.

«Надо понимать, что наряду с государственным финансированием политических партий собираются большие средства и ресурсы на выборы. И поэтому все закрыли глаза, уши, рты и наблюдают за тем, что происходит у этих циничных молодчиков», – заявила Ставнийчук.

Напомним, 29 мая «Экономическая правда» сообщила со ссылкой на источник в «Нафтогазе», что наблюдательный совет компании проголосовал за выплату бонусов правлению в связи с судебной победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом». Поскольку утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, правление «Нафтогаза» должно получить премию в размере 45,6 млн долларов. Из этой суммы 20 млн долларов уже выплачено, а остальные деньги правление должно получить после фактического выполнения «Газпромом» решения суда.

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