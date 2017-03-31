Ставнійчук: Реальне забезпечення миру в Україні – повернення до гарантій Будапештського меморандуму

Експерт Венеційської комісії Марина Ставнійчук стверджує, що Будапештський меморандум залишається чинним міжнародним договором

У своєму дописі в Фейсбук політик, зокрема, підкреслює помилковість Мінського формату для врегулювання конфлікту і прогнозує перехід перемовин до будапештського формату як найдієвішого альтернативного шляху.

«Тепер, коли, попри усю політичну риторику, Мінськ таки у глухому куті, нехай пізно, гаранти і сторони Будапештського меморандуму мають, не дивлячись на дискредитацію цього меморандуму, повернутися до виконання свого обов’язку!

Я наполягаю, за цим реальне забезпечення візії миру в Україні.

Будапештський меморандум є чинним міжнародним договором для сторін-підписантів, обов’язковим до виконання, у тому числі і Росією – головним його порушником. Але замість виконання нам нав’язали, як завжди, дискусію щодо статусу цього Договору.

Ми, українська держава, винні, що дали себе втягнути у цю дискусію. Тим більше, коли 30 березня 2017 року Путін також заявив про необхідність вирішення конфлікту в Україні щоб не доводити до глобальної катастрофи».

Марина Ставнійчук підкреслює, що сторони Меморандуму водночас також є депозитарними країнами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тож вони у найближчій перспективі мають вирішити питання переговорів щодо миру в Україні. Політик прогнозує появу нового плану конкретних заходів щодо миротворення в Україні.

Ставнійчук підкреслює небезпеку, яку несуть, на її думку, певні ідеї українського політикуму: «…чим далі в нас пропагується так званий шлях – «мир без поступок», варіант так званої «малої України» – це шлях до розпаду України.

Нам треба усе зробити, щоб не допустити «замороження конфлікту» за аналогією Придністров’я або Нагорного Карабаху.

Не можна допустити виключно воєнного порядку вирішення конфлікту, який пропагується яструбами війни, бо це також згубний шлях для державності України» – закликає Ставнійчук.

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