Марина Ставнійчук в ефірі “112 Україна” 112.ua

Парламент і президент України недостатньо серйозно поставилися до підготовки і прийняття закону про суперважливий орган у системі судової влади в Україні – “Про Вищу раду правосуддя”. Своє незадоволення цим висловила юрист, екс-член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук в ефірі телеканалу “112 Україна“.

“Загалом я вкрай негативно оцінюю процес підготовки цього закону про ВРП і сам факт дуже швидкого підписання цього закону президентом України, який не зважив на те, що парламент прийняв цей закон вночі, о 03:00, за 18 хвилин”, – сказала Ставнійчук.

Вона нагадала, що до тексту законопроекту внесли дуже багато правок і не обговорили їх під час прийняття документу у другому читанні.

“При тому, що редакції закону в парламенті ніхто не бачив, 1100 поправок, жодну з яких не було обговорено у сесійній залі. Тому говорити про відсутність політичної заангажованості при появі нового конституційного органу ВРП сьогодні не доводиться. Мені шкода, що і парламент, і президент у даному випадку так поставилися до суперважливого органу в системі судової влади України. Адже відповідно до КУ та законодавства, саме цей орган буде повністю відповідати за якість суддівського корпусу в Україні”, – переконана юрист.

З її словами, склад Вищої ради правосуддя є повністю орієнтованим на президента України.

А от те, що закон скасовує суддівську недоторканність щодо дій, не пов’язаних з виконанням професійних функцій, Ставнійчук оцінила позитивно.

“Дуже важливо, щоб суддів було позбавлено надто широкої суддівської недоторканності, яку вони мали у попередній період часу. У цьому є серйозний позитив. Але справа, як завжди, криється в деталях”, – зауважила юрист.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав закон № 5180 “Про Вищу раду правосуддя”.

Як відомо, зазначений законопроект Верховна Рада прийняла у так звану “бюджетну ніч” 21 грудня. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат.