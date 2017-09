Стас Мельник: “Мне нужно вытащить людей из их мира в свой мир”

Группе «Каблуками по Брусчатке» уже пять лет. Но настоящий взлет наблюдается последние два года. После того, как полностью сменился состав. Сегодня это семь молодых амбициозных музыкантов, которые стремительно ворвались в украинский шоу-бизнес, и с каждым днем набирают все большую популярность.

Этой осенью «Каблуками по Брусчатке» решили заявить о себе на украинском музыкальном шоу Х-Фактор, где получили «да» от всех четырех судей. Чего, собственно, и следовало ожидать от команды, рискнувшей объединить трубу, тромбон, баян, гитару, бас-гитару и ударные. Насколько интересным получается звучание такой команды, можно понять, посмотрев их новый клип «Між землею і небесами». Что касается самой музыки, то это микс эха одесских двориков и брусчатки Андреевского спуска в Киеве. В гостях у ПиКа сегодня сразу два музыканта «Каблуками по Брусчатке»: основатель группы, фронтмен и автор текстов – Стас Мельник, и творец аранжировок, и трубач по совместительству – Владимир Спасиченко.

– Стас, ты вырос в актерской среде, твои родители актеры. То, что ты стал актером, это было решение твоих родителей?

– Ни один актер не хочет, чтобы его ребенок тоже стал актером. Мне родители просто ничего не запрещали. Я учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Хотел поступать в Глиера, но в последний момент передумал. А на актерский я пошел, потому что был набор к Николаю Рушковскому. Как по мне, это самая мощная мастерская. Если бы он не набирал курс, я бы вряд ли пошел в театр.

– Володя, ты тоже пошел по стопам родителей? У тебя в семье были музыканты?

– Нет, я первый музыкант в нашем роду. Я занимался в детстве очень многим – шахматы, греко-римская борьба, еще какие-то кружки. В духовой оркестр меня привели, чтобы я не мешал заниматься моей старшей сестре. Она брала уроки фортепьяно. К нам приходил педагог. А я активно вмешивался в этот процесс. Вот, педагог и предложила отдать меня в духовой оркестр, чтобы всю свою энергию я тратил там.

– А почему именно духовой оркестр?

– Сын этой учительницы там играл на флейте. А я хотел играть на саксофоне. Но учителя по саксофону не было. Зато был шикарный преподаватель трубы. Он сказал – Саксофон это хорошо, но вначале поиграй на альте, это инструмент для начинающих, а потом будет тебе саксофон. Год спустя меня перевели на трубу, это было где-то в третьем классе. Тогда я уже понял, что дальше только музыкальное училище, консерватория и все, что связано с музыкой.

– Стас, уже на третьем курсе ты снялся в полном метре…

– Да, мне тогда повезло, я снялся в полнометражном фильме «Дот». Это сейчас уже разрешают сниматься, начиная с первого курса. А, когда я поступил, нам нельзя было сниматься, чтобы не отвлекался и набирался мастерства. Многие срываются, когда без особого труда попадают на съемки. Тебе нужно учиться, а ты приходишь со съемочной площадки, и тебе кажется, что ты уже все знаешь.

– Я слышала, что, будучи актером, ты не ходишь на спектакли? Ты не веришь тому, что видишь на сцене?

– Я терпеть не могу театр. Особенно сейчас, когда в театре одна пошлятина и процветает формализм. Когда я прихожу в театр, меня начинает выворачивать. И вообще, я не могу высидеть, если что-то идет больше часа, мне становится неинтересно.

– Володя: А, вот я после окончания института в 2014 году, думал, что не буду заниматься музыкой вообще. У меня есть два диплома программиста. Мне нравилось решать логические задачи. Я логик.

– Музыкант-логик? Разъять алгеброй гармонию?

– В первую очередь я творческий человек, а уже потом логик. С математикой я категорически не дружу, но программирование это, как судоку разгадывать. Вот только со временем я понял, что сидеть в офисе каждый день с утра до вечера я не хочу. Как раз в это время мне предложили играть в симфоническом оркестре «Lords of the Sound». Начались концерты, гастроли по Украине и другим странам.

В этом году вместе с «Lords of the Sound» выступал в Беларуси, Молдове и Польше. Мы дали четыре концерта в Кракове и Варшаве. Мы выезжали вечером в Польшу, а еще днем мы играли концерт с «Каблуками» на Контрактовой площади. И я с корабля на бал поехал в Польшу. Приехал из Польши днем, а уже вечером вновь играл с Каблуками. Я соскучился по «Каблукам» дико.

– А как ты успеваешь работать сразу в двух проектах?

– Если бы в двух. Кроме «Lords of the Sound» я еще работаю в филармонии – в Национальном духовом оркестре Украины. Но мой главный приоритет – «Каблуками по Брусчатке». И в «Lords of the Sound» это знают. Не раз у нас были состыковки по концертам, и я говорил – Ребята извините, у меня «Каблуки». Наш барабанщик тоже играет в «Lords of the Sound», но у него тоже в приоритете «Каблуками по Брусчатке». Потому что «Каблуки» это гораздо большая самореализация. В «Lords of the Sound» мы играем по нотам, а в «Каблуках» есть импровизация и я могу играть все, что хочу.

– Стас, я знаю, что, несмотря на свою нелюбовь к театру, ты все же играешь в спектаклях, даже на одной сцене со своими родителями…

– Да, на третьем курсе мне уступили роль Люсьена в «Занозе» (одноименная пьеса Франсуазы Саган – примечание автора). С тех пор я играю с родителями в одном спектакле.

– Кроме того, что ты играешь в «Занозе» вместе с родителями, ты еще играешь в моноспектакле «Новеченто», который ты сам же и поставил…

– Я сделал постановку моноспектакля «Новеченто», чтобы доказать самому себе, что могу работать самостоятельно. Постановка моноспектакля это очень сложно. К тому же стандартный спектакль идет минут 30-40, а мой спектакль идет полтора часа. Для меня это маленькая победа.

Ведь очень страшно выходить один на один с публикой. Когда есть партнеры, то ты можешь на него положиться на , если что-то не так. А тут нет, тут только зрители. Всегда выбираешь чьи-то глаза, с которыми можно работать. Сделав эту работу, я доказал сам себе, что стал на голову выше.

– Родители были на премьере?

– Да, были. Я дико волновался. Готов был проломить головой стену и сбежать из театра.

– Что-нибудь новенькое ставить планируешь?

– Я пока еще не готов к новым постановкам. Нельзя усидеть на двух стульях. Я четко расставил для себя приоритеты и не хочу отвлекаться от моей группы. Музыка это то, чем я сейчас дышу.

– Каблуками по Брусчатке с сегодняшним составом музыкантов существует всего два года…

– Да, предыдущий состав группы распался. Причем распался совершенно не вовремя. В Борисполе был джазовый фестиваль, Алексей Коган ведущий этого фестиваля. Мы старым составом два раза закрывали его концерты, потому что раньше называли свою музыку псевдо джаз. Так вот, Алексей Коган позвал нас закрывать джазовый фестиваль в Борисполе, и прямо перед концертом наша группа распалась. Мы остались втроем – аккордеонистка, барабанщик и я. Звоню, извиняюсь, объясняю, что мы приехать не можем. А нам организаторы в ответ – Как это не можете? Приезжайте! Только рано утром приезжайте, мы вам музыкантов подберем.

И подобрали. На гитаре – Сергей Овсянников, на контрабасе – Юра Нацвлишвили, а на кларнете – Митя Герасимов. Все они джазмены высокого класса. На концерте отыграли сорок минут, все классно прошло.

А вообще, группа претерпевала много изменений. Вплоть до полной смены состава музыкантов. Но никогда у меня даже мысли не возникало остановиться, прекратить играть. Просто когда музыкантов было немного, мы выходили играть прямо на улицу, чтобы не забывать материал и быть в форме.

– Долго искал новых музыкантов?

– С баянистом я познакомился на улице. А вот контрабасиста искал долго. В конечном итоге вместо контрабаса нашел бас-гитариста. А бас-гитарист, в свою очередь, привел в группу наше «духовенство» – Володю.

– Володя: Бас-гитарист тоже играл в «Lords of the Sound», как-то послушал, как я играю, импровизирую и предложил мне – Хочешь играть в авторской группе?

Я музыкант, и я знаю, что такое авторская группа. Из множества авторских групп становятся известными единицы. Это может быть просто лишняя трата времени. Но когда я услышал голос Стаса, понял, что у него есть вот это зерно, когда ты включаешь радио, слышишь голос и сразу узнаешь исполнителя. Много современных вокалистов девочек, мальчиков, которых слушаешь и не можешь их отличить. А Стас не похож ни на кого. Поэтому я сказал – Давай попробуем. В процессе репетиций, я понял, что нам не хватает еще одного инструмента. Так в группе появился тромбон, и нас стало семеро.

– Володя, для тебя существуют какие-то ограничения в музыке?

– Нет, не существуют, поэтому я ушел из консерватории. Я в консерватории отучился только один год. Поступил в консерваторию, играл классику, а уже через полгода учебы понял, что это не мое. Мне там было очень душно. Классику играть очень тяжело. Не хватало воздуха, что ли. Поэтому я пошел на эстрадный. Там была свобода действий.

– Вы два лидера в группе, один пишет текст, другой пишет музыку, у вас не бывает конфликтов на почве лидерства?

– Володя: Стас – лидер группы. Он же – ее основатель. Душа группы. Он пишет тексты. Я такие тексты написать не смогу. А вот аранжировка – это мое. Гармонию я знаю лучше. И здесь Стас со мной не спорит.

– Стас: Я Володе приношу свои стихи вместе с мелодией, а он уже разбирается в гармонии. У меня нет таких музыкальных знаний, как у него, я больше по литературной части, а он по мелодии. Каждый на своем месте.

– Стас, твоей группе всего пять лет, а ты уже написал больше сорока песен…

– Уже больше пятидесяти. Кроме тех песен, которые мы играем на концерте, у меня еще есть лирика, которую я хочу записать отдельно под фортепиано.

Вот недавно появилась новая песня, прямо на репетиции дописывал – «Червоною помадою».

– Володя: И еще одна новая песня, мы ее закончили на днях, называется «Хмарилось». Могу чуть-чуть приоткрыть занавес, это будет новое звучание Каблуков. Более клубная музыка с романтическими текстами Стаса.

– Вы планируете запись нового альбома?

– Мы записали сейчас демо-версию. Уже определились с синглами для нового альбома.

– Недавно у вас была премьера нового клипа «Між землею і небесами»…

– Да, первый вариант клипа был снят на стадионе, где проходил футбольный матч Динамо-Бенфика. Мы его скоро тоже выпустим, но это будет концертная версия клипа. Первый вариант клипа мы снимали с фанатами. Договорились с Олимпийским стадионом, чтобы нас пустили туда поиграть между таймами. Надо сказать там было достаточно адреналина. Мы снимали поток настоящих футбольных фанатов. То есть я стоял, а они на меня шли. Их эта съемка, конечно, раздражала, а у нас никакой охраны там не было. Но, тем не менее, все получилось. Но, посмотрев клип, мы решили, что надо делать что-то более серьезное. Потом пришел художник и полностью переделал клип под свои декорации. Очень было смешно с эпизодом, где взлетает мебель. А идея всего этого клипа – стенка между людьми. Вроде как рядом, но, тем не менее, оба одинокие.

– Вы собираетесь снимать какие-то еще клипы?

– Да, мы планируем снять клип на песню «Не було коли» либо «Біле сухе вино».

– Может ты бы хотел поработать где-то за пределами Украины?

– Я бы хотел поехать с концертами в Польшу. Еще было бы интересно съездить в Вену.

– Ты играешь в спектакле про эмигрантов «Ниоткуда с любовью».

– Да, это спектакль по Бродскому, Галичу. Это спектакль об эмиграции во Францию и Америку. Я там играю инфернального персонажа. По сюжету главный герой решается уехать, прощается со своей девушкой. А я ему говорю – Хочешь уехать? Ну, давай я тебя проведу. И я его провожу по всей литературе про эмиграцию во Францию, а потом в Америку. Я там играю такого себе бесеныша. В конце спектакля он решает остаться, и влюбленные остаются вместе, благодаря тому, что я ему показал, что такое эмиграция.

– Сейчас достаточно много людей думают об эмиграции… Вы никогда не хотели уехать из Украины?

– Стас: Нет, мне здесь жизнь понятнее, здесь мои друзья.

– Володя: Нет, я не хочу никуда уезжать. Я здесь родился и вырос, я продвигаю украинскую культуру. Конечно, есть желание продвигать украинскую культуру за пределами Украины. Это, наверное, мечта любого музыканта – как можно большему числу людей показать свое творчество.

– Стас, ты выступал на Майдане во время революции…

– Да, я выступил, чтобы поддержать людей, а не политиков. Это было еще задолго до расстрела Небесной Сотни. Изначально это было народное восстание, и это смотрелось очень красиво. Казалось, что все так и будет, но потом началось пекло… Нас тогда было всего три музыканта. Я помню это ощущение, когда я вышел на сцену, было совсем не страшно. Одна из песен, которые я пел, была «Солдатська», она оказалась какой-то пророческой, как я потом уже понял. Там текст:

Ой то не зозуля, то рідна мати

Вона виряджала сина у солдати

Іди рідний синку

Іди не барися

Через пів годочку до дому вернися…

Но сын не вернулся. До начала военных действий на Донбассе оставалось не более полугода…

– Сейчас, в связи с появлением квот на украинскую музыку, и почти полным отсутствием российских гастролеров, у украинских музыкантов появилось намного больше возможностей…

– Володя: В связи с квотами на украинскую музыку, для украинских музыкантов сейчас зеленый свет. Стране сейчас нужен качественный украинский продукт. Радиоэфиры нечем заполнять, радиостанции вынуждены искать новых музыкантов, потому что они не могут все время крутить по радио одно и то же.

– В фильме «Правила боя», где ты снимался, так же снимался и Женя Галич…

– Да, мы пересекались с ним в гримерке.

– O.Torvald в мае представлял Украину на Евровидении. Ты бы хотел представлять Украину на следующем Евровидении, ты видишь себя в формате этого шоу?

– Конечно, хотел бы.

– Ты считаешь, что вы уже полностью готовы к выступлению на таком масштабном конкурсе? Или может еще нужно время…

– Ну, вот как раз еще годок до Евровидения у нас есть для того, чтобы поднабрать того, что не хватает. Обрасти еще большим мастерством и можно ехать.

– Один из главных посылов фильма «Правила боя» – Мой дух, мое оружие. Насколько легко тебя ломают внешние факторы?

– Я очень восприимчив ко всему, что происходит вокруг. На сцене я себя чувствую спокойнее, чем среди большого количества людей. Мне помогает то, что я действительно верю в то, что я делаю. И конечно, главное, откуда я черпаю силу – это мои друзья. Я их очень сильно люблю.

– А как же публика на концертах, разве она не дает вам дополнительную энергию?

– Стас: Циркуляция энергии это очень важно. Когда я ухожу со сцены, мне хочется упасть, но при этом у меня есть душевный подъем. Иногда выхожу на сцену и вижу равнодушие, кто-то пьет пиво, кто-то о чем-то говорит. И я понимаю, что мне нужно вытащить людей из их мира в свой мир. Я отдаюсь публике, когда я на сцене. Есть артисты, которые работают на автомате, просто технично отработал и все. Я так не хочу, я хочу честно работать на сцене, до конца.

– Володя: Я считаю, что артист, выходя на сцену, должен отдавать людям свою энергию. И не важно, сколько в зале людей. Даже для одного слушателя артист должен отдаться полностью…

Залиште свою думку!