До старта чемпионата Игоря Беланова осталось 15 дней

Заявку на участие можно оформить на сайте bfl.igorbelanov.com.

Как ранее сообщал LB.ua, фонд Игоря Беланова организовывает первый любительский чемпионат по мини футболу «Belanov Football League». Чемпионат стартует 8 апреля и будет проходить по формуле в два круга до середины октября.

Любительский турнир «Belanov Football League» с призовым фондом 250 тыс. грн. организован в 2017 году. Будет проходить с апреля по октябрь в Киеве на полях спортивного комплекса «Столица». Турнир представляет из себя чемпионат в два круга. Состав команд – 4+1. Игра — 2 тайма по 20 минут с профессиональным арбитражем. Заявки на участие в турнире принимаются до конца марта.

В рамках чемпионата будут организованы различные мероприятия, включая приглашение известных футболистов на турнир, проведение мастер-классов для детей, возможность на открытии сфотографироваться с Золотым мячом – лучшего игрока Европы-1986 года и многое другое. Более детальная информация будет опубликована на сайте чемпионата немного позже.

Еще имеются свободные места для принятия участия в турнире. Заявку на участие можно оформить на сайте: bfl.igorbelanov.com.

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