Стали відомі лауреати ХІХ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
Імена переможців оголосили під час урочистої церемонії, яка відбулася у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича в Києві.
Топ-книжки минулого літературно-книжкового сезону назвали із претендентів, які потрапили до коротких списків у семи номінаціях. Переможців визначили внаслідок чотириденної експертної сесії – 58 експертів оцінили понад 1100 видань.
Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»
- Художня класика: Михайль Семенко «Повна збірка творів. У 4 томах»
- Життєписи: «Франківська енциклопедія: у 7 томах. Том 1»
- Літературознавство / критика: «Шевченківська енциклопедія. Літературні твори» та архієпіскоп Ігор Ісіченко «Війна барокових метафор»
Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»
- Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія: Сергій Жадан «Інтернат»
- Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман / історичний роман / молодіжна проза / автобіографії): Юрій Винничук «Лютеція» та Юрій Косач «Сузір’я Лебедя»
- Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія: Ісабель Альєнде «Японський коханець»
- Поезія / афористика: «Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана», Дмитро Павличко «Два кольори», Ірина Жиленко «Євангеліє від ластівки», Ігор Римарук «Три потоки місячного світла»
Номінація «СОФІЯ»
- Філософія / антропологія / психологія: Карл Густав Юнг «Aion. Нариси щодо символіки самості»
- Політологія / соціологія: Джозеф Стіґліц «Ціна нерівності»
Номінація «МИНУВШИНА»
- Популярні видання / історична белетристика: Ярослав Тинченко «Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.»
- Дослідження / документи: Наталія Яковенко «У пошуках Нового неба»
- Біографії / мемуари: «Князі Олельковичі-Слуцькі»
Номінація «ОБРІЇ»
- Науково-популярна література: Кристоф Ґальфар «Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі» та Річард Докінз «Егоїстичний ген»
- Бізнес / економіка / успіх: Ден Сенор «Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива»
- Публіцистика / сучасні мемуар: Дмитро Муравський «Через війну. Погляд волонтера»
- Спеціальна література / довідкові видання: Станіслав Волощенко «Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання»
Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»
- Книжки для малечі та молодших школярів: «Велика ілюстрована книга казок українських та іноземних письменників»
- Твори для школярів середніх класів: Анна Коршунова «Комп і компанія»
- Підліткова та юнацька література: Дара Корній «Духи природи»
- Пізнавальна та розвиваюча книга: Ярина Винницька, Юлія Табенська, Дмитро Осипов «Наречена» та Леонід Ушкалов «Шевченко від А до Я»
Номінація «ВІЗИТІВКА»
- Малярство / фотографія / пластика: «Як у Тіні. Георгій Якутович як ілюстратор книги «Тіні забутих предків»»
- Мистецтвознавство / етнографія / історія повсякдення: «Дмитро Горбачов. Случаї»
- Краєзнавча і туристична література / дорожні нотатки: Ігор Гирич «Український Київ кінця ХІХ – початку ХХ століття» та Сергій Ярон «Київ у 80-х роках. Спогади старожила»
Премія «НОНФІКШН»
- фіналіст: Леонід Ушкалов «Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди»
- лауреат: Ярослав Тинченко «Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.».
Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» заснований у 1999 році і щорічно визначає найкращі українські книжки, видані вітчизняними видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.
Організаторами конкурсу є: Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної Академії наук України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, українське незалежне видавництво «Смолоскип», Фонд сприяння розвитку мистецтв, газета «Україна молода», центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі».
Експертами рейтингу є провідні книгознавці, критики, вчені-гуманітарії, відомі письменники, політологи різної естетичної та ідеологічної орієнтації, журналісти та редактори популярних періодичних видань, культурологи, народні депутати, керівники відповідних державних установ.
За матеріалами litgazeta.com.ua