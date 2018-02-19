Стали відомі лауреати ХІХ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»

Імена переможців оголосили під час урочистої церемонії, яка відбулася у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича в Києві.

Топ-книжки минулого літературно-книжкового сезону назвали із претендентів, які потрапили до коротких списків у семи номінаціях. Переможців визначили внаслідок чотириденної експертної сесії – 58 експертів оцінили понад 1100 видань.

Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»

Художня класика: Михайль Семенко «Повна збірка творів. У 4 томах»

«Повна збірка творів. У 4 томах» Життєписи: «Франківська енциклопедія: у 7 томах. Том 1»

Літературознавство / критика: «Шевченківська енциклопедія. Літературні твори» та архієпіскоп Ігор Ісіченко «Війна барокових метафор»

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія: Сергій Жадан «Інтернат»

«Інтернат» Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман / історичний роман / молодіжна проза / автобіографії): Юрій Винничук «Лютеція» та Юрій Косач «Сузір’я Лебедя»

«Лютеція» та Юрій Косач «Сузір’я Лебедя» Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія: Ісабель Альєнде «Японський коханець»

«Японський коханець» Поезія / афористика: «Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана», Дмитро Павличко «Два кольори», Ірина Жиленко «Євангеліє від ластівки», Ігор Римарук «Три потоки місячного світла»

Номінація «СОФІЯ»

Філософія / антропологія / психологія: Карл Густав Юнг «Aion. Нариси щодо символіки самості»

«Aion. Нариси щодо символіки самості» Політологія / соціологія: Джозеф Стіґліц «Ціна нерівності»

Номінація «МИНУВШИНА»

Популярні видання / історична белетристика: Ярослав Тинченко «Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.»

«Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.» Дослідження / документи: Наталія Яковенко «У пошуках Нового неба»

«У пошуках Нового неба» Біографії / мемуари: «Князі Олельковичі-Слуцькі»

Номінація «ОБРІЇ»

Науково-популярна література: Кристоф Ґальфар «Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі» та Річард Докінз «Егоїстичний ген»

«Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі» та «Егоїстичний ген» Бізнес / економіка / успіх: Ден Сенор «Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива»

«Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива» Публіцистика / сучасні мемуар: Дмитро Муравський «Через війну. Погляд волонтера»

«Через війну. Погляд волонтера» Спеціальна література / довідкові видання: Станіслав Волощенко «Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання»

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

Книжки для малечі та молодших школярів: «Велика ілюстрована книга казок українських та іноземних письменників»

Твори для школярів середніх класів: Анна Коршунова «Комп і компанія»

«Комп і компанія» Підліткова та юнацька література: Дара Корній «Духи природи»

«Духи природи» Пізнавальна та розвиваюча книга: Ярина Винницька, Юлія Табенська, Дмитро Осипов «Наречена» та Леонід Ушкалов «Шевченко від А до Я»

Номінація «ВІЗИТІВКА»

Малярство / фотографія / пластика: «Як у Тіні. Георгій Якутович як ілюстратор книги «Тіні забутих предків»»

Мистецтвознавство / етнографія / історія повсякдення: «Дмитро Горбачов. Случаї»

Краєзнавча і туристична література / дорожні нотатки: Ігор Гирич «Український Київ кінця ХІХ – початку ХХ століття» та Сергій Ярон «Київ у 80-х роках. Спогади старожила»

Премія «НОНФІКШН»

фіналіст: Леонід Ушкалов «Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди»

«Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди» лауреат: Ярослав Тинченко «Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.».

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» заснований у 1999 році і щорічно визначає найкращі українські книжки, видані вітчизняними видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.

Організаторами конкурсу є: Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної Академії наук України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, українське незалежне видавництво «Смолоскип», Фонд сприяння розвитку мистецтв, газета «Україна молода», центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі».

Експертами рейтингу є провідні книгознавці, критики, вчені-гуманітарії, відомі письменники, політологи різної естетичної та ідеологічної орієнтації, журналісти та редактори популярних періодичних видань, культурологи, народні депутати, керівники відповідних державних установ.

За матеріалами litgazeta.com.ua

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