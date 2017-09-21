Способы заработка на виртуальной валюте

Виртуальные деньги активно вошли в нашу жизнь. С их помощью совершаются покупки, делаются инвестиционные проекты. К этой денежной единице относится и частная виртуальная валюта. Она действует лишь в некоторых сегментах финансового рынка, имеет формат кода, но не выпускается в денежном варианте

Заработок с ее помощью возможен с использованием электронных платежных систем. Благодаря им происходит накопление и вывод средств. Такие сервисы и пользователи взаимодействуют по определенным правилам. Главная их задача — сохранить материальные средства клиентов.

Как заработать виртуальные деньги?

Заработать виртуальные деньги можно разными способами:

Через выполнение несложных заданий на специальных интернет-порталах. Это может быть просмотр видеоролика, задача оставить комментарий или обновить страницу.

Работы в качестве фрилансера. Это может быть написание статей, отзывов, оказание помощи в бухгалтерской сфере.

Участие в партнерских программах, предназначенных для развития проектов.

Есть и более рискованные способы: например, заработок на играх, покере. Во всех описанных случаях нужно знать курсы валют, поскольку такая информация позволяет не только выгодно обменивать виртуальные деньги на обычные, но и иметь таких операций дополнительный доход.

Если вы решили заработать на криптовалюте — это майнинг, иными словами добыча электронной валюты. Однако сейчас заработать на майнинге непросто, поскольку существуют целые фермы с мощным оборудованием, поэтому при отсутствии такой техники шансы сводятся к нулю. Однако можно играть на биржах валют, отслеживая курс криптовалюты на специальных площадках.

Есть и специальные игры, где можно не только потратить время за развлечением, но и подзаработать. Правда, такие сайты обычно честно выплачивают прибыль не слишком долго. Если хорошо поискать на просторах интернета, найдете порталы с хорошими рейтингами.

Использование и снятие виртуальных денег

Прежде всего необходимо завести электронный кошелек, на который будут переводить ваш доход. Регистрация не требует особых знаний, большинство сайтов имеет понятный интерфейс. В дальнейшем попасть на страницу своего личного кошелька можно с помощью логина и пароля. Чтобы вывести средства можно использовать разные варианты:

Получить деньги через специальные службы переводом.

Использовать сервисы для перевода виртуальных денег на счет в банке или пластиковую карточку.

Зарегистрироваться на сайтах-обменниках.

В зависимости от выбранного способа средства могут поступить на счет сразу же или в течение нескольких дней. Учитывайте, что при выводе снимается некоторая комиссия. Многие ориентируются на ее размер при выборе наиболее оптимального для себя способа.

Многих интересует, можно ли использовать деньги без вывода. Сегодня виртуальные деньги активно применяются для оплаты товаров или услуг в интернет. Часто за такой перевод не берутся никакие комиссии. Без финансовых потерь можно оплатить:

мобильную связь;

онлайн-игры;

страховку и другое.

На официальном сайте выбранной компании можно получить полную информацию о том, какие электронные деньги принимаются.

Если хотите использовать средства и получить прибыль, примите участие в электронных аукционах. Можно их потратить и на пожертвования.

Получить полезную информацию о наиболее выгодных курсах валют можно на сайте mainfin.ru. Информация на нем регулярно обновляется. Это дает возможность прогнозировать, делать наиболее выигрышные для себя операции.

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