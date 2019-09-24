Создана комиссия по защите интересов еврейской общины Украины

Умань, в которой находится могила раввина Нахмана, – важнейший религиозный центр для брацлавских хасидов. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч еврейских паломников. За несколько дней до праздника Рош ха-Шана, в городе произошло историческое событие.

Президент Украины Владимир Зеленский при участии Ортодоксальной еврейской торговой палаты (ОЕТП) учредил специальную комиссию в составе четырех человек. Комиссия будет заниматься защитой интересов еврейской общины. Также она призвана положить конец злоупотреблениям и коррупции в Умани. Комиссию возглавляет помощник президента Украины Тигран Егизарян. Он лично встретился с мэром Умани и сообщил ему о создании Комиссии и планах правительства кардинально изменить отношение к еврейским религиозным лидерам, бизнесменам и паломникам.

Об этом было объявлено на пресс-конференции в Умани. В конференции приняли участие члены Комиссии, делегация ОЕТП во главе с основателем и генеральным директором Дуви Хонигом, главы еврейских общин и госчиновники.

Дуви Хониг отметил, что конференция состоялась практически сразу после выступления президента США Дональда Трампа на саммите ООН «Глобальный призыв к защите свободы вероисповедания», в ходе которого он призвал мировое сообщество защитить свободу вероисповедания и святые места. ОЕТП работала в тесном контакте с Белым домом по разрешению ситуации в Умани.

Работа ОЕТП в Умани началась в конце лета после того, как стало известно о коррупционном беспределе в городе, который четко проявился в препятствовании местных властей строительству синагоги и общественного центра для 30 000 евреев. План строительства был утвержден заранее. Однако, когда раввин Исраэль Эльхадад, отвечающий за строительство, отказался платить городским чиновникам взятку в размере $350 000, городской совет Умани изменил целевое назначение земельного участка, на котором предполагалось строительство еврейского мемориального комплекса, а против Исраэля были выдвинуты сфальсифицированные уголовные обвинения.

Палата также располагает фактами о коррупции и преследовании других еврейских организаций, в том числе знаменитого шульского раввина Мермельштейна, когда муниципалитет запретил использование шула для Рош ха-Шана и запугивании местных жителей.

Президент Зеленский лично встретился с господином Хонигом в Киеве. Во время встречи Хониг рассказал президенту и его окружению о страшных событиях в Умани. Хониг также обсудил этот вопрос с членами администраций Трампа и Нетаньяху

Во время конференции председатель Комиссии Тигран Егизарян объявил, что строительство синагоги будет продолжено. Он отметил, что место, на котором будет построена синагога, находится рядом с местом, где почти 30 000 евреев были убиты во время Холокоста. И это увековечит их святые души.

В свою очередь, господин Хониг подчеркнул, что создание Комиссии и ликвидация коррупции обеспечат приток международные инвестиций в Умань и Украину в целом, что благотворно повлияет на экономику региона и качество жизни.

«От имени евреев всего мира я хочу поблагодарить президента Зеленского, членов Комиссии и других украинских лидеров за то, что они так быстро и решительно отреагировали на озвученные нами проблемы», – отметил господин Хониг. «Палата надеется продолжить совместную работу по обеспечению безопасной и свободной от коррупции жизни в Украине».