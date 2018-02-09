Соціалістична партія України оголосила Киву поза законом

Соціалістична партія України єдина в своєму рішенні про те, що в її рядах не місце таким самозванцям і пройдисвітам, як Ілля Кива – повідомляє прес-служба партії.

«Хоча виконавчий комітет СПУ одностайно проголосував за виключення Киві зі своїх рядів, але сам позбавлений влади голова продовжує твердити про свою легітимність та значимість.

Днями він відвідав Житомирщину і заявив про підтримку його всіма представниками СПУ Житомирської області, чим в черговий раз показав своє брехливе нутро.

З цієї причини Соціалістична парія України висловила свій протест і офіційно заявила про фейковість цієї заяви» – говориться в повідомленні.

«З цієї причини ми змушені зняти ролик, де ряд діючих перших секретарів СПУ заявили про невизнання Киві як голови СПУ і підтвердили, що єдиним легітимним лідером СПУ є Устенко П.І» – сказано в документі.

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