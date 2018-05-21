Состоится украинская премьера фильма о героях, которых в России считают террористами

29 мая в 18.30 при поддержке Израильского культурного центра Киева при посольстве государства Израиль в Украине и почетного консула государства Израиль в Западном регионе Украины Олега Вишнякова состоится украинская премьера документального фильма «Операция Свадьба» (Израиль – Латвия, 2016).

Фильм транслируется на иврите с русскими субтитрами. Регистрация обязательна.

Пишите на e-mail il.consulate@gmail.com , или звоните ‭+380 (67) 509 54 39‬.

Ленинград, 1970. Группа еврейских диссидентов планирует угнать пустой самолёт и покинуть СССР. Задержанные КГБ в нескольких шагах до посадки в самолёт, члены этой группы были приговорены к длительным срокам строгого и особо строгого режима заключения в лагерях. Двое из них были приговорены к смертной казни.

45 лет спустя режиссёр Анат Залмансон-Кузнецова в своём фильме «Операция Свадьба» передает захватывающую историю своих родителей, лидеров этой группы, признанных на западе героями, но по сей день считающимися террористами в России.

Продюсеры – Саша Кляйн Продакшен, EgoMedia, Saxsonia Entertainment.

При поддержке 1-ый Канал Израильского Общественного Телевидения и Центра Латвийского фильма.

“…Эта лента особенная: она сделана современным молодым режиссером, который говорит на языке свободы… И это очень личностный разговор: автор фильма – Анат Залмансон-Кузнецов, дочь тех, для которых свобода была дороже жизни. Без лишнего пафоса – это кинооткровение поражает мужеством людей, вступивших в борьбу с могущественной тоталитарной системой и, несмотря на все пережитое, вышедших победителями, сохранившими человеческое достоинство и не утратившими чувства юмора.“ Изабелла Слуцкая, Тель-Авив.

Анат Залмансон-Кузнецова, режиссёр и продюсер. Анат родилась в Израиле, дочь Сильвы Залмансон и Эдуарда Кузнецова, одних из ведущих участников Ленинградского самолётного дела 1970 г.

Анат изучала кинопроизводство в “London Film School”.

Её давние амбициозные планы создать фильм об истории своих родителей реализовались. Сейчас она разрабатывает сценарий для художественного фильма, основанного на книге ее отца «Дневники» и на ее документальном фильме «Операция свадьба».

От режиссера: “Я ношу обе фамилии моих родителей. Когда я была маленькой, в Израиле все знали эту историю, но со временем она стала исчезать из общей памяти. Конечно же, есть много фильмов которые упоминают эту невероятную историю, но они уделяют не больше 5и минут всему тому что произошло. А единственный художественный фильм на эту тему, вышел в России в 2010 году. Все эти фильмы описывают и представляют эту группу молодых людей «терорристами». Они переписывают историю того что произошло на самом деле, делая её лживой и придуманной. Мой отец называет их «документальными сказками». Только после того, как я начала работу над этим фильмом, я поняла глубину того, что на самом деле совершила эта группа молодых людей, и какой ущерб это принесло им самим. Я нашла редкие архивные документы, провела интервью с бывшими сотрудниками КГБ, которые принимали непосредственное участие в «Самолётном деле», и которые сообщили мне что: «В Советском Союзе не было проблем с еврейской иммиграцией. Не более чем 20-и персонам отказали в визе на выезд из всего Советского Союза» (Филипп Бобков, бывший работник КГБ). Я поняла, что обязанность возобновить и укрепить память публики об этой истории лежит только на моих плечах”.

Awards

Best Documentary – Mindie – Miami Independent Film Festival 2018

Documentary of the month – Danish Film Institute , February 2018

Jury Award for Best Feature Film – Ogeechee International History Film Festival , Georgia USA 2018

Silver award – World Human Rights Awards, Indonesia 2018

Best Documentary Award – Chicago Festival of Israeli Cinema 2017

Audience Choice Award – docuTIFF 2017 Albania

Globe Award – Around Film Festival, Berlin 2017

Merit Award – International Film Festival Spirituality Religion and Visionary 2017 Bali Indonesia

Opening film – Israel Film Days 2017 Riga

Award of Recognition – Hollywood International Independent Documentary Awards 2016

Semi Finals:

Tribute Film Festival – Texas 2018

Gold Movie Awards – London UK, 2018

Hollywood Screenings Film Festival 2018