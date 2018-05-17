Слюсарчук снова занимается наукой. Президент фармацевтической компании рассказал о работе «Доктора Пи»

Андрей Слюсарчук остается самым загадочным персонажем последних десятилетий. Даже после «разоблачения», скандального судебного процесса, “Доктор Пи” не оказался в забвении. Приговор отменен высшей и аппеляционной судебными инстанциями. Слюсарчук на свободе, с абсолютно легитимными дипломами и медицинскими званиями.

И это подогревает интерес в обществе, часть которого уже сомневается в правдивости сконструированного СМИ и прокуратурой фантастического образа слабоумного «птушника-штукатура» с инструментом для трепанации. На своей странице в Фейсбуке «Доктор Пи» постит селфи из разных уголков Европы – он посещает музеи, картинные галереи, дорогие рестораны и Женевский автосалон…

Общения с прессой он до сих пор избегает. Но нам удалось поговорить с его работодателем. Как бы удивительно для многих это не звучало, Андрей Слюсарчук официально работает на должности старшего научного сотрудника в украинской инновационной научно-производственной компании – Экофарм. Предприятие занимает особое место на отечественном фармрынке – самостоятельно разрабатывает и производит уникальные лекарственные препараты.

Президент компа нии Анатолий Новик утверждает: Андрей Слюсарчук – настоящая находка для его предприятия.

– Необходимость иметь в структуре компании специалиста по клинической медицине высокого уровня назрела давно. Мы разрабатываем инновационные лекарственные препараты, а этот процесс невозможен без высококлассных ученых в области биохимии, химии, фармации и клинической медицины. И, как показала практика, именно профессионалы клинической медицины играют в этом процессе ключевую роль – в силу глубокого понимания причин, вызвавших заболевания организма человека и патогенетических механизмов, сопровождающих тяжелые хронические болезни.

Комплексными знаниями обладают очень редкие врачи. Таким специалистом и является профессор, д.м.н. Андрей Слюсарчук. В области медицины для него нет закрытых тем, знания этого ученого об организме человека – уникальны. Создать хороший лекарственный препарат без таких знаний невозможно. Группа ученых, в которой работает профессор Слюсарчук, изучив и поняв все этиопатогенетические аспекты определенного заболевания организма человека, формирует техническое задание фармацевтам на проектирование новых лекарственных препаратов.

– А ваши сотрудники газеты читают? Знают ли они, что работают с «Доктором Пи», отсидевшим “за подделку документов и незаконную врачебную деятельность”?

– Естественно.

– И?..

– …И они понимают уровень ученого, с которым ведут совместые исследования. Тут ведь никого не проведешь, просто начитавшись специфической литеатуры, жонглируя терминами. Слюсарчук, в частности, вместе с колегами изучает воздействие вирусов различных групп на центральную нервую систему, на мозг. Они дают основу для разработок методик лечения, которые уже показали высокую эфективность на экспериментальных моделях. Для такой работы нужны глубокие классические знания. Люди, работающие в этой области, оценивают друг друга с научных позиций. Андрей Тихонович сразу завоевал в этой специфической среде высокий авторитет.

Скажу больше – кроме научной работы, он консультирует и лечит сотрудников предприятия. У нас работает более 300 человек. Большинство из них неоднократно уже убедились в высчайшей врачебной квалификации и уникальных способностях профессора. Переубедить человека, которому повезло иметь дело с Андреем Тихоновичем как с врачом, невозможно, – какую бы ересь не несли о нем СМИ.

– СМИ писали о его умственной отсталости, между прочим… Даже о неких преступных маниакальных склонностях.

– Давайте разделим это на две составляющих – профессиональную и моральную. Начну с профессиональных оценок. Я не один десяток лет на фармрынке, постоянно общаюсь с медиками, и поверьте – врача и ученого от «штукатура» отличить могу. Андрей Слюсарчук – медик с глубочайшими знаниями и уникальным процессом мышления. Если он взял вас в работу как врач, то обязательно докопается до первичной причины заболевания. Если необходимо, «откручивая» время на десятки лет назад, выясняя, когда и почему хворь поселилась в организме. То есть работает не только по определению причины, вызвавшей заболевание (этиотропная составляющая болезни), но и с патогенетическими изменениями, к которым приводит этиотропная составляющая заболевания в организме. Согласитесь, наша медицина таких подходов не практикует, ограничиваясь симптоматическим лечением.

Я сам, множество моих друзей и знакомых многократно убеждались – он прекрасный диагност и эффективный врач. Уникальный пример универсального медика, знающего все специализированные направления медицины: терапию, кардиологию, гормональную систему, эндокринологию, иммунологию, генетику… Главный же его «конек» – нейрохирургия, нейрореанимация, неврология, нейрогенетика, психиатрия, клиническая наркология. В этих областях, кстати, его методики уникальны и большинству коллег неизвестны и непонятны.

Теперь о моральной стороне. Я знаю профессора достаточно давно и близко. Он не способен принести человеку вред. Точка. Если в чем-то он и маньяк – так это в желании помочь, излечить, спасти жизнь. Это стремление играет часто злые шутки. Наши медики в абсолютном большинстве не готовы рисковать ради спасения больного. Безнадежных просто списывают. А Слюсарчук – рисковал. Брался за самые безнадежные случаи. Использовать ради спасения жизни любой шанс – да, в этом он настоящий маньяк.

– Анатолий Матвеевич, и все-таки брать на работу специалиста с «криминальной биографией» – это шаг против общественного мнения.

– Я не отношусь к тем людям, которые сверяют свои убеждения с общественным мнением. Потому что оно формируется кем-то и с какой-то целью. Время, деньги и ресурсы, затраченные на травлю, создание «грязного» имиджа, уничтожение личности – говорят о чьей-то большой заинтересованности в этом. И, кстати, чем больше человека травят, тем более он интересен.

– Что Вы можете сказать о его способностях? Они ведь тоже подвергались сомнению.

– Я часто наблюдал удивительные проявления этого феномена. Скажем, цитирование на память содержания фармацевтических справочников. Что производит на его коллег неизгладимое впечатление. Я неоднократно экспромтом расставлял в произвольном порядке фигуры на шахматной доске, фотографировал и приглашал к себе Андрея Тихоновича. Профессор в течении минуты смотрел на доску и уходил. Фигуры с доски снимались. Он возвращался и за пару минут восстанавливал расстановку фигур в прежнем порядке. Это поразительно. Он никогда не ошибается! Таких возможностей я не встречал ни у одного человека. Пусть повторить это попробуют известные шахматисты или новые знатоки числа «Пи» – у Слюсарчука ведь появились «последователи»! Готов заключить пари на 10 000 долларов, что с такой задачей не справится никто!

– Демонстрация таких возможностей воспринималась «на ура» и зрителями и СМИ, но потом Слюсарчук обыграл «Рыбку» и все изменилось… Из гения он превратился в шарлатана.

– Только идиоты могут считать, что шахматы являются полем для технологического обмана. Тут как говорят: «Садись и играй!». Я был одним из организаторов его эксперимента с «Рыбкой» и абсолютно уверен, что это была чистая игра. Но в шахматном сообществе верх взяло уязвленное самолюбие – ведь получалось, что профессор способен обыграть любого из шахматистов! Они восприняли эту победу в качестве краха их внутренней иерархической системы. Отсюда и истеричность. Ведь шахматисты, завалившие прессу своими эмоциональными комментариями о якобы «читерстве», на самом деле не анализировали ход игры, не давали специфических, профессиональных оценок, убедительных доказательств «аферы». Они тупо твердили о том, что это не может быть, потому что не может быть никогда…

Нет смысла убеждать этих людей в том, что на самом деле Андрей Слюсарчук, благодаря своей памяти и пониманию механизмов ее работы, доскональным знаниям человеческого мозга, за короткое время в шахматах достиг результата, недостижимого даже для людей, изучающих игру десятилетиями. Скажу больше – сегодня он продвинулся еще дальше. Ежедневно играет с очень мощным компьютером, его шахматная эффективность растет постоянно.

– Вернемся к медицине. В разгар преследований Слюсарчука ряд украинских «светил» медицины заявляли, что всегда, дескать, сомневались в том, что Слюсарчук имеет медицинское образование.

– Что касается медицинской среды, часть представителей которой примкнула к этой травле, – их позиция легко объяснима. Они не понимали профессора и опасались его, потому что в своих методиках и научном понимании процессов, – как врач, – он ушел от них бесконечно далеко. А в силу популярности и медийной востребованности Слюсарчука, некоторые «коллеги», нетрудно догадаться, откровенно завидовали его успеху.

Хотя на самом деле их «подозрения» ничего не стоят. Как без медицинского образования можно сделать несколько тысяч нейрохирургических операций? Как Слюсарчук смог пройти нострификацию своего диплома и перезащитить диссертацию, прошел переаттестацию, защитил высшую категорию нейрохирурга? Эти-то документы, выданные украинским государством – сомнению не подвергаются! Он и сегодня официально – профессор, доктор медицинских наук. Пройти этот путь без образования, не будучи специалистом и практикующим врачом, – нереально даже с нашим уровнем коррупции! Если бы эти этапы – нострификация, перезащита – были бы проведены фиктивно, то люди, участвовавшие в этом процессе (из ВАК, МОН, специального ученого Совета), должны были быть привлечены к уголовной ответственности. В этом многоэтапном процессе задействован не один десяток человек – с научными званиями, должностями, регалиями, авторитетом. Они что – рискнули сфальсифицировать Слюсарчуку его научную биографию? Он подкупил, загипнотизировал, заморочил головы десяткам ученых и чиновников? Это же откровенный маразм!

Конечно, подконтрольный молодой судья и получивший заказ на уничтожения прокурор, которые вели дело против Андрея Тихоновича, такими соображениями не заморачивались. Или просто в силу своей ограниченности не хотели понять этих элементарных вещей.

В любом случае – судебная система совершила против Слюсарчука преступление. Не только против него – против украинской науки. Посадили в клетку и обрезали возможности развивать в Украине нейронауку – то направление, которое сегодня приоритетно во всех развитых державах…

– Вы знали Андрея Слюсарчука до всего, что с ним произошло, вы работаете с ним сейчас. Он сильно изменился?

– По большому счету судьба Слюсарчука – лишнее подтверждение того, что гений живет в постоянной опасности быть отторгнутым «серой» массой. Он не такой как все, его знания и способности подавляющему большинству людей непонятны. История знает немало примеров травли «выскочек». Достаточно вспомнить судьбу великого биолога и генетика Никлая Вавилова, которого довели до могилы, а потом объявили гением. Можно вспомнить гонения на академика Сахарова. Или, скажем, советского учёного Демихова, разработавшего основы пересадки органов. Его травили и объявляли сумасшедшим, он умер в забвении. А годами позже Кристиан Барнард, назначенный западной наукой первым «пересадчиком» органов, признался, что использовал записи Демихова!

Таких трагических судеб множество, и Андрей Слюсарчук идет, к сожалению, аналогичной дорогой. И это только подтверждает его гениальность.

С той, правда, разницей, что он обладает уникальными бойцовскими способностями – восстанавливаться и идти дальше. Он получил серьезнейшую травму. Многие не справляются с такими ситуациями. Но Андрей – это случай особый. Да, в нем есть обида. Он старался как можно больше делать для людей, для украинской науки… Его же взяли – и размазали.

Не знаю, как бы я поступил на его месте. Наверное, все бы бросил и уехал. А он остается здесь. Хотя имеет возможность в любой момент оставить всю эту нездоровую возню за спиной. Я вижу, сколько людей хотят к нему попасть. Скажу больше – к нему приходят сейчас за профессиональной консультацией врачи в профессорских званиях, посоветоваться. Он постоянно ездит в Европу. У него есть пациенты даже в Швейцарии. Их мнение о нем превосходное. Недавно семья из Америки жила тут несколько месяцев – он лечил их ребенка. Теперь звонят, зовут в США. С уважением и интересом к нему относятся в медицинских кругах Израиля, – я лично тому свидетель.

– Может, эмиграция действительно выход для него?

– Я создаю все условия для того, чтобы он здесь нормально себя чувствовал, был обеспечен работой и достойным заработком. Не только потому, что Андрей Тихонович важен для меня лично как врач. Но и потому, что как руководитель компании я заинтересован в его работе, он – ученый, который очень ценен для того, чем мы занимаемся. С другой стороны, в случае его отъезда многое потеряет Украина. Я сейчас рассматриваю перспективу создания компании, которая обеспечила бы широкому кругу людей доступ к знаниям и врачебным талантам Андрея.

А для быстрого восстановления репутации я предложил профессору в течении 2-3 лет стать первым украинским чемпионом мира по шахматам. Это ему по силам. Правда, от такой перспективы он сейчас отмахивается. Что и понятно – шахматная, с позволения сказать, «элита» сыграла в его жизни просто убийственную роль… Но я, пользуясь случаем, официально обращаюсь к федерации шахмат Украины, украинской власти и общественности с вопросом – нам нужен украинский чемпион мира по шахматам? Если да – поддержите мою инициативу и я уговорю Андрея Тихоновича сделать это. Нам нужна заинтересованность и поддержка общества.

Готов рассмотреть любые предложения в этом направлении. Пишите на электронную почту: a . m . novuk @ gmail . com

Егор СОНИН

Источник – “ВЕСТИ“

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