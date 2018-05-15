Славомір Новак: «Незалежні громадські організації – запорука дієвого контролю»

У Державному агентстві автомобільних доріг України відбулася зустріч виконуючого обов’язки Голови Славоміра Новака з представниками громадськості та преси. Під час активного діалогу Славомір Новак зазначив, що запорукою дієвого контролю якості дорожніх робіт мають стати незалежні громадські організації.

Виконуючий обов’язки Голови Укравтодору повідомив, що у межах децентралізації – однієї із ключових реформ дорожньої галузі – з 1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передані до сфери управління обласних державних адміністрацій.

Для забезпечення фінансування ремонту та утримання дорожньої інфраструктури місцевого значення в Державному дорожньому фонді передбачено субвенцію у розмірі 11,5 мільярдів гривень. «Це рекордна для України сума, яка буде адресно спрямована на дороги місцевого значення. Завдяки гарантованим субвенціям до обласних бюджетів вже з цього року дороги місцевого значення отримали нові можливості для розвитку», – зазначив Славомір Новак.

Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг державного значення на 2018-2022 роки, продовжив він, – передбачено рівномірний розподіл коштів Державного дорожнього фонду на розвиток і утримання автомобільних доріг між регіонами з урахуванням протяжності мережі автомобільних доріг державного значення і їх стану (показників рівності, інтенсивності тощо). Окрім цього, зауважив виконуючий обов’язкиГоловиУкравтодору, обласні державні адміністрації можуть спрямовувати на ремонт та утримання доріг місцевого значення додаткові кошти із обласного бюджету.

Андрій Щербина, представник ГО «Авто-Євро Сила» наголосив:«Щоб виділені кошти були ефективно освоєні та розподілялися виключно за призначенням,необхідно забезпечити дієвий контрольза якістю ремонту доріг по всій Україні, контроль має бути незалежним, якому люди будуть довіряти».

Представник «Авто-Євро-Сили» Олександр Чернявський сказав: «Кожна людина протягом життя сплачує величезну суму податків, з яких формують державний та місцеві бюджети. Отже, громадяни мають повне право знати, як і на що витрачаються їхні кошти, вони повинні бути поінформованими про хід виконання інфраструктурних проектів і повинні впливати на ці процеси».

Славомір Новак погодився, що крім контролю замовника, який здійснюють сертифіковані інженери технічного нагляду, дорожнього контролю – який виконується державним підприємством «Дорожній контроль якості», незалежного інженерного нагляду на відповідність до стандартів FIDIC, до участі у процесі контролю за виконанням робіт повинні бути залучені незалежні громадські організації.

«Ми відкриті до співпраці з громадськими організаціями. Вже кільком з них, зокрема, громадським об’єднанням «Закон і Контроль», «Дорожній Контроль України», «Авто-Євро-Сила», «Ветерани України»ми запропонували долучитися до перевірок якості ремонту українських доріг», – повідомив Славомір Новак.

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