Скільки відпочиватимуть українці в 2019 році

Кабінет Міністрів України найближчим часом своїм розпорядженням має рекомендувати графік перенесення робочих днів у 2019 році з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні.

Проект розпорядження Кабміну традиційно розробило Мінсоцполітики, але все ще не ухвалено урядом.

Згідно із законом подібні перенесення робляться «з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу».

За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України (з урахуванням останніх змін), у 2019 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводитиметься у такі святкові дні і дні релігійних свят: 1 січня — Новий рік (вівторок); 7 січня — Різдво Христове, православне (понеділок); 8 березня — Міжнародний жіночий день (п’ятниця); 28 квітня — Пасха (неділя); 1 травня — День міжнародної солідарності трудящих (середа); 9 травня — День Перемоги (четвер); 16 червня — Трійця (неділя); 28 червня — День Конституції України (п’ятниця); 24 серпня — День незалежності України (субота); 14 жовтня — День захисника України (понеділок); 25 грудня — Різдво Христове, католицьке (середа).

За матеріалами economistua.com

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