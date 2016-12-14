“Скіфське золото” належить Україні. На оскарження цього факту суд дав три місяці

Окружний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким колекція експонатів з кримських музеїв, відома як “скіфське золото”, буде повернута Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Колекція, яка перебувала в чотирьох музеях, розташованих на території Криму, в лютому 2014 року була спрямована на виставку спочатку в Бонн, а потім в Амстердам. До моменту завершення виставки Крим анексувала Росія.

Офіційний Київ зажадав повернення колекції в Україну, заявивши, що експонати є національним надбанням України. Росія, в свою чергу, наполягала на повернення експонатів до Криму, так як угода про проведення виставки підписувалася з кримськими музеями.

Також суд вирішив, що Україна повинна компенсувати витрати за зберігання колекції скіфського золота музею Алларда Пірсона. Про це пише видання Telegraaf.

Україна повинна виплатити суму 111 000 євро, які музей Алларда Пірсона витратив на зберігання та інвентаризацію скарбів Криму, – йдеться у повідомленні. Проте у сторін є ще три місяці на оскарження рішення суду. Впродовж цього часу скіфське золото все ще зберігатиметься в музеї в Амстердамі.

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