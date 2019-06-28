Скічко йде до ВР від «Слуги народу»

Продюсер Олександр Скічко офіційно став кандидатом у депутати Верховної Ради України від партії «Слуга народу» по 197-му округу (Канівський, Золотоніський райони та частина Черкас).

Про це він повідомив на Тарасовій горі під час зустрічі із волонтерами та показав посвідчення кандидата.

Скічко пояснив своє рішення бажанням допомогти Україні у складний для не час. «Люди масово виїздять за кордон, бо не можуть знайти гідну роботу в дома», – сказав Олександр Скічко.

Причиною тотального зубожіння кандидат вбачає у прогнилій політичній системі, яка блокує розвиток економіки.

«Зеленський хоче змінити систему і я повинен йому допомогти у новому парламенту. Я маю виконати свій обов’язок перед Україною», – заявив Олександр Скічко.

Як відомо, Олександр Скічко народився та виріс у Черкасах. Здобув освіту економіста-міжнародника у Київському економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. Створив успішну продакшн-студію. Відомий широкому загалу як ведучий Євробчення-2017 та учасник низки благодійних проектів.

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