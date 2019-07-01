Скічко хоче оживити дрібне та середнє виробництво в агросекторі регіону

Кандидат в народні депутати від “Слуги народу” по 197 округу хоче оживити дрібне та середнє виробництво в агросекторі Черкащини.

Для цього необхідно пройти до парламенту, щоб на законодавчому рівні стимулювати дрібних та середніх виробників.

На сьогодні, левова частина земель сільгоспризначення обробляється потужними агрохолдингами. Так, під кукурудзу відведено найбільше посівних площ і саме ця культура є основною в регіоні. 90% всієї кукурудзи в регіоні вирощують саме великі агрохолдинги. Не особливо відрізняється ситуація і по інших зернових культурах. На виробництво агрохолдингів припадає 80% пшениці, 80% сої, 90% соняшнику, майже 100% рапсу.

Переважна більшість продукції агрохолдингів не переробляється на Черкащині, а реалізується в інших регіонах, або ж експортується.

Ситуація з вирощуванням овочів та фруктів прямо протилежна. Переважну більшість цих культур вирощують саме приватні домогосподарства. Так, з загального об’єму вирощеної картоплі на приватні господарства припадає до 95%, на овочі відкритого грунту — 75%, на ягоди і фрукти — 82%.

Однак ця продукція реалізується переважно за заниженими цінами, оскільки немає можливості вторинної переробки продукції, а відтак і підвищення додаткової вартості. Разом з цим, область зберігає високий потенціал для розвитку харчової та переробної промисловості і саме дрібний та середній виробник на селі, міг би стати одним із факторів його реалізації.

Ефективним механізмом на цьому шляху, може стати споживча кооперація, яка забезпечить створення взаємовигідних економічних зв’язків між дрібними виробниками сільгоспродукції, переробними підприємствами та торговими організаціями.

Для розвитку дрібного та середнього сільгоспвиробництва на селі, сприяння реалізації переробного потенціалу регіону, залучення інвестицій в цю складову агросектору, Олександр Скічко пропонує:

– внести зміни до Закону України “Про кооперацію” та Податкового кодексу які дозволять бути прибутковими організаціями не лише виробничим, а й споживчим кооперативам;

– домогтися ухвалення законопроекту про спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій в малі й середні підприємства харчової та переробної промисловості;

– сприяти створенню в регіоні нових переробних підприємств, продукція яких є нішовою, а сировиною служить продукція вироблена на Черкащині.

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