Скандал с Глуховерей: сигнал к новому этапу реформы в полиции

Как сообщает lenta.ua, на днях в сети появилось видео прошлогодних событий в Днепре, когда спецназ задерживал патрульных, которые остановили внедорожник Range Rover генерала Нацполиции, начальника областного управления МВД в Днепропетровской области Виталия Глуховери за нарушение водителем правил дорожного движения. Тогда Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые абсолютно обоснованно остановили его автомобиль.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс. В результате отреагировал и президент Владимир Зеленский, который обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить Глуховерю.

«Видео шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов — даже нецензурных. Но они быстро нашлись», — написал Зеленский.

Президент добавил, что помимо увольнения Глуховери с занимаемой должности, он требует от главы Государственного бюро расследования Романа Трубы наказать виновных в этом беспределе.

По мнению ряда экспертов, история с патрульными, остановившими машину начальства – яркий пример того, что реформа патрульной полиции под руководством министра внутренних дел Арсена Авакова удалась. Полиция, что очень показательно, абсолютно не стала реагировать на телефонное право и не побоялась идти до конца, несмотря на то, что прекрасно понимала, чем это может закончиться.

Другое дело, что во времена президентства Петра Порошенко многие подобные вещи сознательно скрывались. Особенно если фигурант подобных историй – как Глуховеря – был угоден и нужен Банковой.

В СМИ немало писали о связях главы Днепропетровской областной полиции с мэром Днепра Борисом Филатовым. После того, как произошел конфликт между Порошенко и олигархом Игорем Коломойским, Филатов, как известно, переметнулся от «приватовцев» к президенту, активно поддерживая его во время выборов. Между мэром Днепра и Коломойским сохраняются натянутые взаимоотношения. Поэтому не исключено, что Глуховерю решили «сбить» специально, чтобы ослабить Филатова. И решили вспомнить скандал сентября 2018 года…

Впрочем, ради справедливости стоит отметить, что история с науськиванием КОРДа на патрульных – далеко не единственные «подвиги» главы полиции Днепропетровской области. В частности, именно он защищал милиционеров, которые устраивали в Днепре атаки «титушек» на активистов Евромайдана в 2014 году. Часто Глуховере вспоминают фотографию, где он стоит в свитере с надписью «СССР»…

Скандальное увольнение Глуховери может стать хорошим сигналом для других руководителей полиции на областном и районном уровне. Недаром Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что для чиновников прошли времена безнаказанности, и тем, кто нарушает законы «лучше писать явку с повинной, увольняться или бежать».

Сработает ли этот, второй, этап реформы в МВД? Во время президентства Порошенко очистка верхушки полиции от аморальных персонажей сознательно блокировалось. Впрочем, несмотря на это тогда министру Арсену Авакову удалось провести реформу нижнего и среднего звена. Теперь нужно решить проблему с верхним звеном. И в случае политической воли со стороны президента – рыба гниет с головы – есть все основания говорить о том, что нынешний глава МВД закончит чистку и там…

Иван Сергиенко

По материалам “БАГНЕТ“