Скандал навколо призначення гендиректора Лаври докотився до Верховної Ради

В парламенті відбувся брифінг, присвячений зриву конкурсу, на якому мали обрати нового гендиректора державного заповідника Києво-Печерська Лавра та спробам Мінкульту в незаконний спосіб призначити “свого” керівника.

Як відомо, зрив роботи конкурсної комісії спровокувало керівництво Мінкульту, аби отримати можливість позаконкурсного призначення виконуючого обов’язки гендиректора.

Однак після спроби міністра культури Ніщука нав’язати колективу Лаври абсолютно невідому в колах істориків та музейників людину, співробітники подали на Мінкульт позов до суду.

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