Швеція відкриває українську музику

23-24 жовтня в Стокгольмі пройде унікальний за своєю місією Перший фестиваль української музики «Переосмислюючи Європу: Україна».

В престижних концертних залах – Musikaliska та Eric Erikssonhallen, – звучатиме музика українських композиторів від Дмитра Бортнянського, Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича до наших сучасників – Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова, Ганни Гаврилець та Олександра Кравчука.

150 молодих та зовсім юних музикантів з України та Швеції виступатимуть в одному концерті два вечори поспіль: молодіжний академічний симфонічний оркестр Львівської Філармонії “INSO”, дитячий хор «Щедрик», найстаріша хорова школа Швеції Adolf Fredriks Musikklasser, солісти – лауреати міжнародних конкурсів, біженці з Донбасу: Максим Шарпар (фо-но, Єнакієве), Євгенія Джалалова (скрипка, Донецьк), близнята Софія та Анна Кисляк (скрипка, Лисичанськ) та львів’янин Степан Сивохіп (гобой).

Отже, фестиваль не лише познайомить шведську публіку із музикою українських композиторів та композиторів, пов’язаних з Україною, але й ставить у центр події дітей. Багато хто з них був змушений покинути свої домівки через війну на Сході України. Проте, їхня участь у фестивалі подарує їм спогади, особливо цінні в їх складній ситуації і можливість розвиватися далі, як музикантам на міжнародній арені. Ці діти виступатимуть на Гала-концерті 24 жовтня – в день ООН, привернувши таким чином, увагу шведської громадськості до проблем війни на Донбасі та окупації Криму РФ. Наразі вони отримають можливість продемонструвати свій талант у Швеції та виступити на одній сцені із відомими музикантами: піаністкою Наталією Пасічник та віолончелістом Якобом Кораньї.

В рамках фестивалю відбудеться світова прем’єра твору однієї з найвідоміших сучасних композиторів Швеції Андреа Тарроді – концертино Пісні неба/Songs of the Sky, написаного спеціально для цього фестивалю і присвяченого Наталії Пасічник, на основі української та шведської народних мелодій. Також на заключному концерті фестивалю вперше в Швеції прозвучить фортепіанний концерт Франца Ксавера Моцарта (сина В.-А. Моцарта), який прожив більшу частину свого життя у Львові.

Цей унікальний за своїм контентом фестиваль – є виключно громадською ініціативою. Ідея його проведення належить Наталії Пасічник, відомій українсько-шведській піаністці та засновниці Українського Інституту в Швеції. З української сторони її партнерами стали – Міжнародний інститут культурної дипломатії та Responsible Future.

Наталя Пасічник, директор Українського інституту у Швеції: «Стратегією діяльності Українського Інституту в Швеції від часу його заснування була побудова довгострокових проектів. За три роки нашого існування ми започаткували Нордичний фестиваль українського кіно і фестиваль сучасних анімаційних фільмів. І ми маємо надію, що і цей музичний фестиваль «Rethinking Europe» стане початком постійного представництва української музики в Скандинавії. Адже музика – найбільш цивілізована мова, яка дісталася людству. Це шлях комунікації поза часом і кордонами. Ми вирішили зосередити головну увагу Фестивалю на дітях, на поколінні, яке формуватиме майбутнє нашого континенту. Дати можливість молодим талантам з України, які вже встигли пережити втечу від війни, побудувати приязні стосунки з їхніми колегами-однолітками, відкрити шлях до взаєморозуміння через музику, як об’єднуючий фактор. Фестиваль дозволить шведській публіці відкрити для себе музичні скарби України, а ми, як організатори, сподіваємось представити нові перспективи глобального процесу переосмислення Європи».

Довідка:

Український Інститут в Швеції був створений 2014 р. з метою презентації України та української культури в Швеції. На відкритті Інституту в одному із королівських театрів Стокгольма в День Незалежності України були присутні – принцеса Крістіна, сестра короля Карла XVI Густава, посли і тимчасово повірені України, США, Молдови, Угорщини, Румунії, Болгарії, Литви та Грузії, де вони чи не вперше почули твори українських композиторів. Далі відбулась низка концертів по всій Швеції; участь у підготовці вечора української поезії на Міжнародному фестивалі поезії у Стокгольмі; презентації першої книги Історії України шведською мовою. Протягом 3-х років своєї діяльності інститут започаткував Нордичний Фестиваль Українського Кіно, який відкривала Міністр Культури Швеції Аліс Ба Кунке та Фестиваль Сучасних Анімаційних Фільмів. З 2015 року інститут є асоційованим членом Європейської Спілки Культурних Інститутів, де головною платформою для взаєморозуміння та демократії є культура. Останній резонансний та унікальний проект інституту – Consolation – Forgotten Treasures of the Ukrainian Soul (Втіха – Забуті Скарби Української Душі). Це запис компакт-диску на одній з найвідоміших європейських фірм звукозапису BIS Records української класичної музики у виконанні відомих шведських артистів та фільм “Українська рапсодія”, який описує музичний та історичний контекст проекту, а також враження шведських музикантів від їх першої зустрічі з українською музикою. Диск отримав чудові відгуки в міжнародних журналах по всьому світі, таких як BBC Music, OPUS, Mittelbayrische, і в кінці 2016 р. був названий “Highlight of the Year”.

Ольга СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

