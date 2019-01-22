«Штаб Тимошенко підло краде ідеї Ляшка», – експерт

Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько, сравнив выступления на съездах своих партий Олега Ляшко и Юлии Тимошенко.

«Сначала за такими действиями был замечен Зеленский, теперь пришла очередь других. На съезд своей партии Тимошенко сделала ряд заявлений, которые под копирку переписаны с тематики Олега Ляшко. Она, возможно, думала, что помпезностью самого мероприятия сможет перекрыть те мысли, которые без капли стыда позаимствовала у Олега Ляшко. Штаб лидера Батькивщины просто подло ворует идеи Ляшко», – говорит Цыбулько.

Эксперт отмечает ключевой тезис, который Юлия Тимошенко скомпилировала из заявлений лидера Радикальной партии.

«Предложив новую Конституцию с сокращением количества депутатов до 250, с возможностью их отзыва, Тимошенко демонстрирует, что ее команда не способна предложить что-то свое – совершенно другое. Ведь эта идея принадлежит Олегу Ляшко, и что интересно, до этого выступления, лидер «Батькивщины» не вспоминала про такие шаги. Наверное, готовясь к съезду, они не смогли придумать ничего другого – как украсть чужую идею. Возникает риторический вопрос, каким образом Юлия Тимошенко писала свои курсовые и дипломные работы?», – продолжает эксперт.

Также Владимир Цыбулько отмечает и другие возможные копирования Олега Ляшко.

«Покупай украинское, платы украинцам – тема, которую давно продвигает лидер РПЛ. На своем съезде Тимошенко также заявила, что будет добиваться развития производства в Украине и попытается снизить экспорт сырья, взамен на повышение экспорта готовой продукции. Оказывается, что часть своего выступления можно построить на чужих идеях. Газовые манипуляции – превращаются на манипуляции информационные», – заключил политолог.

Напомним, что 21 января съездом Радикальной партии Олег Ляшко был выдвинут кандидатом в президенты.

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