Шоу донецкого правосудия: фейковое дело превращают в цирковое представление

Процесс, о котором ПIК рассказал в материале «Шоу «донецкого правосудия»: судебная система прячет аферистов в мантиях», получил развитие, свидетельствующее о том, что прокурорско-судейская система продолжает иезуитски изворачиваться, используя все методы, чтобы избежать справедливого финала этой истории.

Потому что справедливость означала бы конец карьеры для преступников в мантиях и прокурорских мундирах.

Коротко напомним суть этого уникального судебного процесса. Против предпринимателя Андрея Кудина, владельца небольшого завода по изготовлению скотча, было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в космических размерах. Случилось это в 2011 году, когда любой более-менее успешный бизнес безапелляционно отжимался в пользу представителей «региональной» политической элиты.

Этот акт рейдерства стал в своем роде уникальным. Во-первых, дело не было внесено в информационную базу МВД, где регистрируются все уголовные дела (а «возбудил» его прокурор киевской области Витязь, женатый на племяннице Генпрокурора Пшонки). Во-вторых, оно не было внесено в автоматизированную систему документооборота Бориспольского межрайонного суда (которым руководил племянник тогдашнего замглавы юридического департамента азаровского кабмина Вознюка).

То есть уголовное преследование и суд были постановочными и представляли собой имитацию с целью заставить Кудина переписать свой завод на рейдеров. Фейковое дело в суде вел прокурор из Горловки Маркицкий, а «судебный процесс» глава суда Вознюк вручную расписал на донецкого судью по фамилии Чирка.

Эта славная компания устроила форменный рейдерский беспредел, в ходе которого Кудина с женой и детьми принудительно доставили в суд, откуда отправили в СИЗО, а детей судья постановил передать в «органы опеки». Эта дикая охота донецкого правосудия на несговорчивого предпринимателя окончилась тем, что предприятие Кудина захватили силой, разграбили и бросили, а его приговорили к огромному штрафу за несуществующий налоговый долг.

Бесконечно эта эпопея продолжаться не могла, потому что после исхода «регионалов» из власти в судебной системе все стало не так просто, как было. Апелляция «приговор» отменила и отбросила дело обратно в Бориспольский межрайонный суд. Тем самым подарив главе суда Вознюку шанс утопить это, без преувеличения, преступление, в бумажной круговерти. Чем он немедленно воспользовался, зарегистрировав, наконец, «дело Кудина». То есть легализация процесса, начавшегося в 2012 году, состоялась через три года! Апелляционный суд все моменты, связанные с отсутствием оформления процесса прокурором области и судом первой инстанции, деликатно опустил…

После публикации материала в ПІКе случилось довольно позитивное, на первый взгляд, событие. Понимая, что в суде, где главой остается господин Вознюк (который, кстати, является фигурантом дела Лозинского) правды априори не добиться, Кудин еще раньше ходатайствовал перед различными судебными инстанциями о переносе рассмотрения дела в другой суд. Что абсолютно объяснимо, ибо именно в Бориспольском межрайонном донецкой прокурорско-судейской «элитой» «шилось» это фейковое дело. Которое грозит его заказчикам, режиссерам и исполнителям перспективой самим оказаться на скамье подсудимых.

После довольно странно мотивированных отказов со стороны, скажем, Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам, который отказал Кудину в переносе рассмотрения дела в другой суд, ссылаясь на УПК Украины 1960 (!) года, Апелляционный суд киевской области такое ходатайство удовлетворил. Дело перенесли в Переяслав-Хмельницкий межрайоный суд.

И вот тут снова началось интересное. Переяслав-Хмельницкий суд дело получил и даже внес его в АСДС, указав, что Апелляционный суд киевской области передал это дело им. Но при этом оказалось, что Апеляционный суд киевской области, отфутболив дурно пахнущую папку, постановления об этом, согласно ст. 41 КПК 1960 года, не вынес! Что исключает возможность дальнейшего движения этого разбирательства в системе судебной власти, поскольку внесение дела в Автоматизированную систему документооборота суда (дальше АСДС) без постановления невозможно. Таким образом, судебная система связала толстый Гордиев узел, запутав туда конфликт интереса у судей, маленькие процессуальные нарушения, в общем – весь тот мотлох, который в любой момент может поставить под вопрос перспективу справедливого рассмотрения.

На просьбу адвоката Кудиной С.В. – Андрея Денисенко – выдать этот процессуальный документ, Апелляционный суд философски сообщил, что законом не предусмотрено изготовление такого Постановления.

Если раньше дело Кудина было фейком, то теперь стало откровенным цирком. Ситуация патовая – дело передано в суд, где у судей сразу появляется конфликт интересов и, следовательно, невозможно принятие справедливого решения и рассматриваться оно не может!

Известно, что наша судебная система невероятно изобретательна, тем более в подобного рода ситуациях. Андрей Денисенко считает, что эта патовая ситуация создана умышленно: «В этом деле единственным результатом справедливого и законного рассмотрения может стать начало служебного расследования в отношении группы судей и прокуроров, совершивших ряд должностных преступлений через вынесения отдельного постановления, как гласит Пленум Верховного суда Украины в своем Постановлении №3 от 28,03,2008 «Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах». А именно: «Встановивши при розгляді справи факти незаконного притягнення осіб до кримінальної відповідальності, затримання або інших порушень їхніх прав і законних інтересів, допущених під час здійснення оперативно-розшукових заходів, дізнання чи досудового слідства, суд відповідно до статей 23-2 ( 1001-05 ), 340 КПК ( 1003-05 ) повинен винести окрему ухвалу (постанову), якою звернути увагу прокурора на факти порушення закону для вжиття відповідних заходів».

«Вполне естественно, что судебная система, пронизанная горизонтальными и вертикальными связями, пытается не допустить такого результата», – подчеркивает Денисенко.

Вот потому и «забылся» Апелляционным судом киевской области необходимый процессуальный документ. О том, что на самом деле такое постановление является неотъемлемой частью процесса передачи рассмотрения дела в другой суд, говорит хотя бы тот факт, что даже Высший специализированный суд, отказав в удовлетворении ходатайства Кудина, выдал именно – постановление.

Получается у наших манипуляторов в мантиях интереснейшая «схема»: когда надо отказать, то все процессуальные моменты соблюдаются неукоснительно, а вот если вынуждены разрешить – эти же моменты откровенно и тупо «херятся».

И все это – ради неприкосновенности лучших сынов «донецкого правосудия»?

Редакция следит за дальнейшим ходом событий в этом уникальном деле.

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